Brezilyalılardan tepki çekecek sıralama: Dünya Kupası bileti alan 14 takıma 'turist' yakıştırması yaptılar

Katar'daki turnuvanın yaklaşmasıyla heyecan giderek atarken katılacak ülkelerin kupa iddiası tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Brezilya'da yayın yapan Sportv isimli kanal, Katar 2022 Dünya Kupası için yaptığı güç sıralamasında ABD, Kanada, Güney Kore ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeyi 'turist' kategorisine koydu.

Programın sunucusu ekrana yansıtılan grafik üzerinden Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların şanslarını değerlendirdi.

Dört ülkenin yer aldığı 'favoriler' grubunu Arjantin, Almanya, Fransa ve Brezilya oluşturdu. Uluslar Ligi'nde henüz galibiyet alamayan İngiltere'nin bu dörtlü içinde yer almaması dikkat çekti.

Şans vermedikleri ülkelere 'turist' dediler

Altı takımdan oluşan 'plase' kategorisinde Hırvatistan, Portekiz, Hollanda, Belçika, İngiltere ve İspanya yer aldı.

Sürpriz yapabilecek ülkelerin sayısı ise sekiz olarak belirlendi. Ekvador, Galler, Polonya, Danimarka, Sırbistan, İsviçre ve Uruguay'ın bulunduğu bu grupta yer alan tek Afrika takımı Senegal oldu.

Listenin asıl tartışma yaratan kısmı ise geri kalan 14 ülkenin 'turist' başlığı altında toplanmasıydı.

Brezilyalılar; Afrika'nın iddialı ülkeleri Kamerun ve Gana'nın yanı sıra ABD, Kanada, Güney Kore ve Japonya gibi potansiyelli takımlara da şans vermedi.

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Dünya Kupası'nın favorileri kim?

Hazırlık maçında Estonya'yı farklı geçerek yenilmezlik serisini 33 maça çıkaran Arjantin, Lionel Messi'nin PSG'de sönük geçirdiği sezona rağmen kupanın en büyük adaylarından biri.

Son şampiyon Fransa ile Neymar liderliğindeki Brezilya, Messi'nin kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'na ulaşma yolundaki en büyük rakipleri.

Katar'da 'Altın Jenerasyon' ile son şansını kullanacak olan Belçika, Avrupa Şampiyonası finalisti İngiltere, Gavi ve Pedri gibi heyecan verici gençlere sahip İspanya, Louis Van Gaal yönetiminde çıkış yapan Hollanda ve Cristiano Ronaldo'nun sürüklediği Portekiz yabana atılmaması gereken diğer ekipler.