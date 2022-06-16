Brezilyalılardan tepki çekecek sıralama: Dünya Kupası bileti alan 14 takıma 'turist' yakıştırması yaptılar
Brezilya'da yayın yapan Sportv isimli kanal, Katar 2022 Dünya Kupası için yaptığı güç sıralamasında ABD, Kanada, Güney Kore ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeyi 'turist' kategorisine koydu.
Programın sunucusu ekrana yansıtılan grafik üzerinden Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların şanslarını değerlendirdi.
Dört ülkenin yer aldığı 'favoriler' grubunu Arjantin, Almanya, Fransa ve Brezilya oluşturdu. Uluslar Ligi'nde henüz galibiyet alamayan İngiltere'nin bu dörtlü içinde yer almaması dikkat çekti.
Editörün Seçtikleri
- Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah eşini kızdıracak: "Evim hastaneye benziyor!"
- Federico Gatti: İtalyan futbolunun altıncı kademesinden milli takıma
- Volkan Demirel, kariyerindeki en büyük pişmanlığı açıkladı: "Koller'i itmeseydim bugün Buffon veya Neuer seviyesinde olurdum"
- ÖZEL | Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı ile de yollarını ayıracak
Şans vermedikleri ülkelere 'turist' dediler
Altı takımdan oluşan 'plase' kategorisinde Hırvatistan, Portekiz, Hollanda, Belçika, İngiltere ve İspanya yer aldı.
Sürpriz yapabilecek ülkelerin sayısı ise sekiz olarak belirlendi. Ekvador, Galler, Polonya, Danimarka, Sırbistan, İsviçre ve Uruguay'ın bulunduğu bu grupta yer alan tek Afrika takımı Senegal oldu.
Listenin asıl tartışma yaratan kısmı ise geri kalan 14 ülkenin 'turist' başlığı altında toplanmasıydı.
Brezilyalılar; Afrika'nın iddialı ülkeleri Kamerun ve Gana'nın yanı sıra ABD, Kanada, Güney Kore ve Japonya gibi potansiyelli takımlara da şans vermedi.
Dünya Kupası'nın favorileri kim?
Hazırlık maçında Estonya'yı farklı geçerek yenilmezlik serisini 33 maça çıkaran Arjantin, Lionel Messi'nin PSG'de sönük geçirdiği sezona rağmen kupanın en büyük adaylarından biri.
Son şampiyon Fransa ile Neymar liderliğindeki Brezilya, Messi'nin kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'na ulaşma yolundaki en büyük rakipleri.
Katar'da 'Altın Jenerasyon' ile son şansını kullanacak olan Belçika, Avrupa Şampiyonası finalisti İngiltere, Gavi ve Pedri gibi heyecan verici gençlere sahip İspanya, Louis Van Gaal yönetiminde çıkış yapan Hollanda ve Cristiano Ronaldo'nun sürüklediği Portekiz yabana atılmaması gereken diğer ekipler.Daha fazla okuma