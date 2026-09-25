Brezilyalı taraftarlar, perşembeyi cumaya bağlayan gece PSV savunmacısı Mauro Júnior’nun milli takımdaki ilk maçını izledi ancak büyük bir kısmı onun tam olarak kim olduğunu bilmiyordu.

Mauro şu anda 27 yaşında ancak henüz 14 yaşındayken Hollanda’ya geldi. Heracles’te kiralık geçirdiği bir yıl dışında kariyerinin tamamını PSV’de oynadı.

Sol bek ve orta saha olarak görev yapabilen oyuncu, bu milli maç döneminde ilk kez Brezilya Milli Takımı’nda forma giydi. Avustralya ile oynanan hazırlık maçının 76. dakikasında sahaya girdi.

Mauro sahaya adım attığında Brezilyalılar sosyal medyada neye uğradığını şaşırdı. “Mauro Júnior da kim Allah aşkına?” ifadesi, şaşkın taraftarlardan gelen birçok yorumdan sadece biri.

Bir başka taraftar ise, “Raphinha’nın iyi oynamasını nasıl bekliyorsunuz? Barça’da Lamine Yamal’la hat-trick yapıyor, Brezilya’da ise kim olduğunu bile bilmediğim Mauro Junior’la oynuyor” diye yazdı.

Bir diğer kişi de, “O Mauro Júnior sahaya sanki altına yapmış gibi girdi. Sadece yana ya da geriye oynuyor. Bir kez bile derine koşu atmıyor” görüşünü paylaştı.

“Hayatımda daha önce hiç görmediğim Mauro Jr, topu kontrol edemeyen bir zavallıya benziyordu. Bugün oynayan oyunculardan hiçbiri yeterli değildi” diye yazan bir kullanıcı, sözlerini X’te böyle tamamladı.

Şaşkın bir taraftarın şu sözleri de dikkat çekti: “Akıllarda kalan soru şu: MAURO JUNIOR KİM? Ancelotti kafasına göre bir oyuncu uydurmuş.”

PSV’li oyuncu, Avustralya henüz 1-0 öndeyken oyuna girdi. Sonuçta Bournemouth forveti Rayan, uzatma dakikalarının derinlerinde attığı golle beraberliği sağladı.