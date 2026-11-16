Vinicius Junior, son dönemde hem Real Madrid hem de Brezilya millî takımındaki performansına ilişkin dikkat çekici derecede açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. 26 yaşındaki forvet, Dünya Kupası sonrası yorgunluk ile saha dışındaki dikkat dağıtıcı etkenlerin bir araya gelmesinin bu sezona yavaş başlamasında rol oynadığını kabul etti.

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Dünya Kupası'nın zihinsel yükü

Vini, samimi bir açıklamayla Dünya Kupası sonrasındaki hazırlıklarının her zamanki standartlarını karşılamadığını kabul etti. Brezilyalı millî futbolcu, turnuvanın duygusal yükünün konsantrasyonunu ciddi biçimde etkilediğini anlattı. Forvet, erken elenmenin yarattığı üzüntünün tatili sırasında üst düzey antrenman temposundan uzaklaşma kararında rol oynadığını söyledi.

Vini, "Dünya Kupası'ndan sonra kendimi daha iyi hazırlayamadığımı düşünüyorum çünkü Dünya Kupası'nın etkisi biz Brezilyalılar için çok büyük. Bu kadar erken elenmek beklediğimiz bir şey değildi. Bu yüzden tatilimi gerçekten keyif yapmak, dinlenmek, kafamı dağıtmak ve ailemle daha fazla vakit geçirmek için kullandım. Sonunda, son yıllarda yaptığımdan daha az antrenman yaptım" dedi. Bu sözleri Globo Esporte aktardı.

Messi ve Ronaldo'nun seviyesine ulaşma çabası

Vini, dünya futbolunun zirvesinde kalmanın yarattığı büyük baskıdan söz ederken Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun insanüstü sürekliliğini ulaşılması gereken, ancak neredeyse imkânsız bir ölçüt olarak gösterdi. Brezilyalı yıldız, 26 yaşında futbolun en üst seviyesinde yer almaya devam etse de her yıl zirvede kalmak için gereken olağanüstü standartların farkında.

Basın toplantısında, "Bu kadar yüksek bir seviyeyi uzun süre korumak her zaman çok zor. Bence yalnızca Cristiano Ronaldo ve Messi, aynı rakamlara ulaşarak bunu bunca yıl sürdürebildi. Ben insanım, sık sık hata yapıyorum ama her zaman gelişmeye çalışıyorum. Futbolu, günlük hayatı daha iyi anlamaya çalışıyorum. Ama 26 yaşındayım ve hayattan da biraz keyif almam gerekiyor" diye açıkladı.

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Transfer söylentileri ve sözleşme görüşmeleri

Madrid'in yıldızı, yaz boyunca bitmek bilmeyen transfer söylentilerinin ve gergin geçen sözleşme yenileme sürecinin ruhsal durumunu ciddi biçimde etkilediğini açık yüreklilikle kabul etti. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri onu transfer etmek isterken Santiago Bernabeu'daki geleceği belirsizliğini koruyordu. Forvet, saha dışındaki bu yoğun gündemin yeni sezon öncesinde konsantrasyonunu büyük ölçüde bozduğunu anlattı.

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Yıldız futbolcu, "Bu, belki de sezona başlangıcımı etkiledi. Sözleşmemin yenilenmesi, geçen yaz bu kadar çok kulübün benimle iletişime geçmesi ve Real Madrid'deki durum kafamı çok karıştırdı. Ama sezon çok uzun" dedi.

Real Madrid'de etkileyici bir geri dönüş vadediyor

Yavaş başlangıca rağmen Vini, gidişatı değiştirebileceğine inanıyor. Önceki sezonlara yavaş başlayıp ardından güçlü bitirişler yapmasını, en iyi formuna yakında ulaşacağının kanıtı olarak gösterdi. Eksiklerini erkenden belirleyerek, Real Madrid'de geleneksel olarak öne çıktığı sezonun belirleyici dönemi için yeniden odaklanmayı umuyor.

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"Geçen sezon aralık ayına kadar sadece beş gol atmıştım. Sonra, diğer bütün sezonlarda olduğu gibi 20'den fazla golle bitirdim. Hazırlandığımı, geliştiğimi düşünüyorum çünkü sezonun en kritik anında her zaman oradayım" diyerek kendinden emin konuştu.