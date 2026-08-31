Brezilyalı üçlü hayalini kaçırdı: Jesus neden Real Madrid forması giymedi?

Arsenal forveti Brezilyalı Gabriel Jesus, Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştı. Bu transfer, 2022 yazına dayanan ilginç bir hikâyeyi yeniden gündeme taşıyabilir. O dönemde oyuncu Real Madrid'e katılmaya çok yakındı, ancak Avrupa Birliği ülkelerinden birine ait pasaportu bulunmaması nedeniyle Kraliyet Kulübü transferden vazgeçmişti.

O dönemki müzakerelerin ayrıntılarını ortaya koyan haberlere göre, Real Madrid Jesus'u kadrosuna katmakla ilgileniyordu ve forvet, Carlo Ancelotti'nin beğenisini kazanmıştı. Ayrıca kulübün teknik raporları da oyuncunun yetenekleri konusunda olumluydu. Ancak kulüp yönetimi, Avrupa Birliği dışından gelen oyunculara ayrılan tüm kontenjanları tükettikten sonra transferi tamamlamama kararı aldı.

Vinicius Junior, Rodrygo ve Eder Militao, Real Madrid kadrosunda Avrupalı olmayan oyunculara ayrılan üç kontenjanı işgal ediyordu. Bu oyuncuların İspanyol pasaportu alma işlemleri ise henüz sürüyordu. Bu durum, takıma transfer olması hâlinde Jesus'un kaydedilmesini ve onunla oynanmasını engelledi.

İşlemlerin gecikmesi, Real Madrid'in müzakere kapısını kapatmasına yol açtı ve Jesus sonunda Arsenal'e transfer oldu. Vinicius ise Eylül 2022'de İspanya vatandaşlığını aldı; ardından Rodrygo ve Militao da onu takip etti ve böylece Brezilyalı forvetin Kraliyet Kulübü'ne transferini engelleyen kriz sona erdi.

Dört yılın ardından Jesus, İspanya Ligi'ne dönmeye yaklaştı; ancak bu kez Barcelona kapısından. Barcelona, Brezilyalı forvetin transferi konusunda Arsenal ile anlaşmasını neredeyse tamamladı ve transfer önümüzdeki saatlerde resmen sonuçlanabilir.

Böylece Jesus'un hikâyesi, pasaport nedeniyle Real Madrid'e gerçekleşemeyen bir transferden, ezeli rakip Barcelona'ya olası bir transfere dönüştü. Bu, Kraliyet Kulübü'nün Ancelotti'nin onayına ve olumlu teknik raporlara sahip olduğu, ancak idari bir engel nedeniyle değerlendiremediği kaçırılmış bir fırsatın dosyasını yeniden açan bir çelişki.