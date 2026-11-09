Brezilyalı kabul eder mi? Eski Real yıldızından Vinicius açmazına çözüm önerisi

Real Madrid'in eski kalecisi Santiago Cañizares, Brezilyalı kanat oyuncusunun yokluğunda takımın dikkat çeken sonuçlar elde etmesinin ardından, forvet hattındaki rollerde değişiklik dayatabilecek bir teknik çözüm önererek, Vinicius Junior'ın beyaz formadaki geleceğine dair tartışmanın kapısını araladı.

Cañizares, Vinicius'un yerel kulvardaki mücadelelere dönmesiyle teknik direktör Jose Mourinho'nun gerçek bir sınavla karşı karşıya kalacağını düşünüyor; özellikle de Real Madrid'in bir dizi galibiyet elde etmeyi başardığı ve başta Fildişi Sahilli Yan Diomande olmak üzere katkı sağlama kapasitesini kanıtlayan hücum alternatifleri bulduğu bu dönemde.

Cañizares, Mundo Deportivo gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bana göre çözüm, Vinicius'un net bir forvet pozisyonunda oynaması ve Mbappe'nin yedeği olması."

Şöyle devam etti: "Vinicius elbette görmezden gelinebilecek bir oyuncu değil ve Mourinho onu hesaplarının dışında bırakmaz. Takım, onunla ve Mbappe ile birlikte galibiyetler elde edebilir, ancak aynı kimliği, aynı dengeyi ya da aynı pozitif havayı koruyamaz."

Cañizares'in bu önerisi, teknik açıdan zor bir dönem geçiren Vinicius için hassas bir zamanlamada geliyor; zira oyuncunun gol katkısı düştü ve Santiago Bernabeu'da Real Madrid taraftarının eleştirilerine maruz kalır hale geldi.

Vinicius bu sezon çeşitli kulvarlarda oynadığı 874 dakikada bir gol atıp 3 asist yaptı; bu da yaklaşık her 219 dakikada bir gol katkısı ortalaması anlamına geliyor.

Bu öneri, daha önce takımın bir numaralı yıldızı olmasına rağmen Brezilyalı'nın kalıcı bir yedek konumuna geçmeyi ne ölçüde kabul edeceğine dair soru işaretleri doğuruyor.

Oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçında takımın gol yemesine katkıda bulunan bir teknik hatanın ardından erken oyundan alınmasıyla bizzat Mourinho'nun eleştirilerine de maruz kaldı; Portekizli teknik direktör, oyuncunun saha içindeki bazı davranışlarından duyduğu rahatsızlığı gizlememişti.

Brezilyalı yıldızın sıkıntıları, 10 Ekim'de Villarreal karşısında rakip takım oyuncusu Nathan Saliva'nın saçını çekmesi nedeniyle kırmızı kart görmesiyle daha da arttı; ardından disiplin kurulu, biri olayla diğeri hakeme itirazı nedeniyle olmak üzere, ikisi söz konusu olay, ikisi de hakeme itirazı sebebiyle İspanya Ligi'nde dört maç men cezası vermeye karar verdi.

Temyiz kurulu, 16 Ekim'de Real Madrid'in cezanın hafifletilmesi yönündeki talebini reddetti; böylece Vinicius Sevilla, Barcelona, Racing Santander ve Valencia maçlarında forma giyemedi; mahrum kaldığı maçların en dikkat çekeni ise Camp Nou'daki El Clasico oldu.

Diomande yokluğu değerlendirip adını yazdırdı

Buna karşılık Fildişi Sahilli Yan Diomande, Vinicius'un yokluğunu mükemmel bir şekilde değerlendirdi; sol kanatta oynama fırsatı buldu ve dikkat çekici performanslar sergileyerek Brezilyalı'nın doğrudan ilk on bire dönme fikrini tartışma konusu haline getirdi.

Diomande, Sevilla karşısında alınan 4-1'lik galibiyette bir gol atıp bir asist yaptı, ardından Leipzig karşısında da gol katkısını tekrarladı; sonrasında Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 yendiği El Clasico'da iyi bir performans sergiledi ve ardından Racing Santander karşısındaki 3-0'lık galibiyette yeniden gol kaydetti.

Fildişi Sahilli oyuncu, Valencia karşısında alınan 3-0'lık galibiyette de ilk on birdeki yerini korudu ve Brezilyalı yıldızın yokluğunda sadece mecburi bir yedek olmadığını kanıtladı.

Takımsal rakamlar Vinicius'un durumunu daha da karmaşık hale getiriyor; zira Real Madrid, İspanya Ligi'nde onun forma giymediği dört maçın dördünü de kazandı, 12 gol atarak 12 puanla tam puanı topladı.

Takım ayrıca Valencia galibiyetinin ardından çeşitli kulvarlarda üst üste 8 galibiyete ulaştı ve puanını 30'a çıkararak lider Barcelona'nın 3 puan gerisine yerleşti.