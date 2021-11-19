Dani Alves, Barcelona'ya yeniden dönebilmek için Meksika'dan gelen iki teklifi reddetti

Dani Alves, Camp Nou'daki ilk döneminin ardından beş yıl sonra yeniden Barcelona'ya geri döndü.

Brezilyalı oyuncu, kariyer seçeneklerini düşündüğünde Barcelona'nın kendisi için tek hedef olduğunun altını çizdi.

Tecrübeli savunmacı, Pep Guardiola ve Luis Enrique ile ikonik takımların bir parçası olarak Barcelona'da oynadığı dönemde 23 kupa toplamıştı.

Alves, eski takım arkadaşı Xavi ile tanıdık bir ortamda yeniden bir araya geldi. Saha içinde ve dışında Barcelona'ya yardım etmek amacıyla transfer edilen Dani Alves'in geçmişinden ilham alması bekleniyor.

Anlaşma nasıl gerçekleşti?

Eylül ortasında Brezilya'da geçirdiği iki sezonun ardından Alves, Sao Paulo'daki sözleşmesini noktaladı.

Serbest oyuncu konumunda olan Brezilyalı sağ bek; Sevilla, Juventus ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerde görev yaptığı Avrupa'ya yeniden dönmek istediğine karar verdi.

Bu istek o kadar güçlüydü ki Meksika'nın Liga MX takımından gelen iki teklifi reddetti ve Barcelona ile sözleşme imzaladı.

Dani Alves, tercihinin Barcelona'ya yeniden katılmak olduğunu başından beri açıkça belirtti ve Brezilyalı futbolcu, tekrar Barcelona'ya dönme hayâlinden asla vazgeçmedi.

Dani Alves, ekim ayının başında La Liga deviyle ilk kez transferi konusunda iletişim kurdu.

Paranın bir sorun olmadığı konusunda kararlıydı ve Barcelona'daki mâliyetini düşük tutarak gelen her türlü maaş teklifini kabul etmeye hazırdı.

Dani Alves'in temsilcileri, ilk kez ekim ayının ortasında Mateu Alemany ve Ramos Planes ile bir araya geldi.

İlk görüşmelerde, bir anlaşmanın yapılabilmesi için bazı engellerin aşılması gerektiği açıkça belirtildi.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarında Real Madrid ve Dinamo Kiev'e karşı kritik maçlara öncelik verilirken o aşamada Barcelona'nın başında hâlâ Ronald Koeman vardı.

Koeman, 27 Ekim'de Barcelona'daki görevinden ayrıldı. Katalan ekibi, tüm dikkatini yeni bir teknik direktör bulmaya verdi ve Alves'i belirsizlik içinde bıraktı.

Xavi'nin eve duygusal bir dönüş yapmasının ardından Alves ile yeniden görüşmeler başladı.

Barcelona'nın yeni hocası Xavi de devreye girdi ve o sırada Portekiz'de bulunan eski takım arkadaşıyla kendisi temas kurdu.

Barcelona'nın yeni patronu, Alves'e iddialı bir projenin parçası olmayı teklif etti ve deneyimlerini yetenekli gençlerden oluşan bir ekibe aktarmasını istedi.

Artık müzakere yoktu ve masada Alves'in mutlu bir şekilde kabul ettiği tek bir teklif vardı.

Rüyasını gerçekleştirmişti.

Formalite olarak sağlık kontrollerini tamamlayıp Barcelona tarafından resmî olarak açıklanan Dani Alves, ocak ayından itibaren Katalan kulübündeki masalının bir sonraki bölümüne geçmeyi dört gözle bekliyor.

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