Brezilyalı forvet Rayan, Bournemouth formasıyla Avrupa Ligi'nde attığı harika golün ardından ikonik bir saygı gösterisiyle Cristiano Ronaldo'ya öykündü

Bournemouth'un yükselen yıldızı Rayan, perşembe günü Avrupa Ligi'nde sergilediği etkili performansla idolü Cristiano Ronaldo'ya içten bir saygı gösterisinde bulundu. Genç Brezilyalı forvet, Sparta Prag karşısında alınan 3-1'lik galibiyette gol attıktan sonra efsanevi Portekizli millî futbolcunun kendine özgü gol sevincini taklit etti.

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Rayan, tarihi gecede idolünü onurlandırdı

Futbol dünyasının Ronaldo’nun millî takımı bırakacağı haberini değerlendirdiği gecede Rayan, efsanenin mirasını sahada yaşattı. Bournemouth’un Avrupa Ligi’nde Sparta’ya konuk olduğu maçta, Vasco da Gama’nın eski genç yıldızı önce müthiş bir gole, ardından daha da anlamlı bir harekete imza attı. Galibiyeti perçinleyen uzak mesafeli sert şutunun ardından 20 yaşındaki oyuncu, hemen Ronaldo’yla özdeşleşen “Siu” sevincini yaptı.

Genç hücumcu daha sonra sosyal medyada o anın fotoğraflarını kalp emojisi ve kısa ama güçlü bir mesajla paylaşarak hareketinin amacını doğruladı. Bournemouth’u dört maçta dört galibiyetle Avrupa Ligi puan tablosunun zirvesinde tutan sonucun ardından sevincini taraftarlarla paylaşan Rayan, X’te “@Cristiano, sonsuza dek idolüm” yazdı.

Bournemouth Prag’da geri döndü

Maç, ilk yarıda geriye düşen Marco Rose’un ekibi için hiç de kolay geçmedi. Sparta Prag, 35. dakikada Ebrima Singhateh’in golüyle ev sahibi taraftarları sevindiren, hak ettiği bir üstünlük yakaladı. Ancak yalnızca iki dakika sonra Tobias Guddal ikinci sarı kartını görerek oyundan atılınca maçın gidişatı değişti. Çek ekibi, gecenin kalanında üstünlüğünü on kişiyle savunmak zorunda kaldı.

Dirençli bir savunmayla karşılaşan Rose, Bournemouth hücumuna canlılık katmak için yedek kulübesine yöneldi. Evanilson ve Rayan’ın oyuna girmesi belirleyici oldu; Brezilyalı ikili maçın seyrini tamamen değiştirdi. Tyler Adams, 57. dakikada beraberlik golünü atarak Bournemouth’un kusursuz serisini sürdürmesini sağlayacak son bölümdeki atakların önünü açtı.

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Brezilyalı ikili fark yarattı

Evanilson, golcülük içgüdüsünü göstererek 81. dakikada Bournemouth’u maçta ilk kez öne geçirdi. Ceza sahası içinden yaptığı etkili vuruş, İngiliz ekibinin ikinci yarı boyunca kurduğu baskının karşılığını verdi. Bu golle birlikte, güney kıyısı ekibinin formasını giyen forvet üst üste üç maçta fileleri bulmuş oldu.

Galibiyet, 90. dakikada Rayan’ın sahneye çıkmasıyla kesinleşti. Vatandaşı Evanilson’dan aldığı pasın ardından ceza sahası dışında boşluk bulan genç oyuncu, Sparta kalecisine şans tanımayan bir şut çekti. Yedeklerden oyuna giren oyuncuların iş birliğiyle gelen bu gol, kadronun sahip olduğu kaliteyi gösterirken maçın sonunda Bournemouth kalesinde yaşanabilecek bir sürprizin de önüne geçti.

Avrupa Ligi’ndeki üstünlük sürüyor

Bu sonuçla Bournemouth, tarihindeki ilk Avrupa kupası serüvenine kusursuz başlangıcını sürdürüyor. Prag’daki galibiyetle dört maçta 12 puana ulaşan ekip, Avrupa Ligi puan tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. Rayan gibi genç yeteneklerin takıma uyumu, kulübün başarısında önemli rol oynadı. Bournemouth, ligde sürprizler yapan bir ekip olmaktan Avrupa’da ciddi bir rakibe dönüşmeye devam ediyor. Yaz transferlerinin Avrupa sahnesinde büyük karşılık verdiğini gören Bournemouth, şimdi bu ivmeyi lig maçlarına taşımayı hedefliyor.