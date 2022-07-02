Premier Lig ekibi, Fransa'dan ayrılması gündemde olan 30 yaşındaki forvet için muhtemel adresler arasında yer alıyor.

Brezilya milli takımının eski golcüsü Edmundo, Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'a Newcastle'a gitmemesi çağrısında bulundu.

GOAL'ün Haziran ayında edindiği bilgi; PSG'nin cazip bir teklif geldiği takdirde Neymar'ı satmaya sıcak baktığı yönündeydi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan Newcastle United'ın Premier Lig'in devleriyle Neymar için transfer yarışına girmesi bekleniyor.

Edmundo, Neymar ve Newcastle hakkında ne söyledi?

19 yıllık kariyerinin büyük bölümünü ülkesinde geçiren Edmundo, İtalya'da Napoli ve Fiorentina formaları giydi.

2009'da futbola veda eden Brezilyalı, katıldığı 'Mundo Ed' isimli podcastte vatandaşına uyarılarda bulundu.

"Newcastle sonradan görmelerin yeri. Ben Newcastle'ı ziyaret ettim, küçük ve soğuk bir şehir."

"Paris'e adapte olmakta zorluk yaşadıysa, Newcastle'ın onu tatmin etmesi mümkün değil."

"İstediği parayı verirlerse oraya gidebilir, ama konsantrasyonunu koruması gerekiyor, çünkü bu yıl Dünya Kupası var. Son iki Dünya Kupası'ndaki gibi bir performans sergilerse bir sonraki teknik direktör onu geleceğin temel taşı olarak görmeyebilir."

Edmundo, Neymar'ın PSG kariyeri için de olumlu konuşmadı.

"PSG'ye gitmesi doğru tercih değildi. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kadar maaş istemedi doğal, ama bunu Barcelona'da zamanla elde etmeliydi."

"Para için PSG'ye gitmeye karar verdi. Orada iyi bir proje var, ama şampiyon olmak için daha fazlası gerekiyor."

Neymar hangi takıma gitmeli?

Premier Lig'in Brezilyalı forvete uygun bir lig olmadığını düşünen Edmundo, Serie A'nın Neymar için ideal şartlara sahip olduğunu öne sürdü.

"Altı ay Napoli'de oynadım, yaşamak için harika bir şehir, tutkulu taraftarları var. Neymar için müthiş olur, İtalya'da iyi iş çıkarabilir."

İşin ekonomik boyutu göz önüne alındığında Neymar'ın kariyerine İtalya'da devam etmesi pek olası değil. Neymar'a talip olan takımın hem PSG'nin istediği bonservisi, hem de Neymar'ın yüklü maaşını ödeyebilecek finansal güce sahip olması gerekiyor.

Newcastle ile Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alınan Chelsea şu an için Neymar transferi için bir adım önde gözüküyor.