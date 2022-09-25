Brezilyalı efsane Kaka, favori oyuncusunun Neymar olduğunu söyledi

Brezilyalı efsane futbolcu Kaka, favori oyuncusunun Neymar olduğunu açıkladı ve Dünya Kupası'nda Neymar'ın eskisi kadar baskı hissetmeyeceğini söyledi

NELER OLDU? Kanka, Marca ile yaptığı röportajda favori futbolcusunun seçilmesi istendiğinde, hiç tereddüt etmeden Neymar'ı seçti. Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı yıldız 2018'de son Dünya Kupası'nda ülkesinin tüm umutlarını ve beklentilerini omuzlarında taşımıştı. Ancak Kaka'ya göre, Neymar bu sene tüm yükü taşımak zorunda kalmayacak çünkü artık takımda Real Madrid'li Vinicius Junior gibi genç yetenekler var.

NE SÖYLENDİ? Kaka, röportajında favori oyuncusu hakkında şu şekilde konuştu: "Harika bir kişisel ilişkimiz olduğu için mi bilmiyorum ama Neymar'ın nasıl oynadığını seviyorum. Elbette (Kylian) Mbappe, Messi, Cristiano (Ronaldo) veya Vinicius gibi diğer oyuncuları görmeyi de seviyorum ama Neymar'a sadık kalacağım."

Kaka, Neymar'ın Dünya Kupası'ndaki rolü içinse şunları söyledi: "Neymar, Katar 2022'de Brezilya'nın lideri olacak ama yanında Vinicius gibi oyuncuların olması çok önemli. 2018 Dünya Kupası'nda Neymar ana kahramandı ama şimdi 'Vini', Raphinha, Richarlison ve Antony var. Bu Neymar'ın üzerindeki baskıyı biraz olsun kaldırıyor, bu da bizim çıkarlarımız için uygun.

BÜYÜK RESİM: Kaka ayrıca, Vinicius'un Rodrygo'ya ne kadar hayran olduğunu ve 2000 doğumlu oyuncunun Katar'da Tite için bir zorunluluk olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Kaka, Vinicius hakkında, "O olağanüstü. Brezilya'da onun Dünya Kupası'na gidip gitmemesi hala tartışılıyor ben ise listede olması gerektiği konusunda netim. Bu aynı zamanda onun profesyonel gelişimi için yararlı olacak bir deneyim." şeklinde konuştu.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

Getty

Getty

BİLİYOR MUYDUNUZ? Neymar, bu sezon sadece 12 maçta 21 gol kaydetti.

BREZİLYA İÇİN SIRADA NE VAR? Tite'nin ekibi, Salı günü PSG'nin Parc des Princes Stadyumu'nda hazırlık maçında Tunus ile karşılaşacak.