Brezilyalı efsane futbolcu Cafu: “Brezilya-Arjantin Dünya Kupası finali harika olur!”

Brezilyalı efsane, Arjantin medyasında Leo Messi'yi övdüğü açıklamalarda bulundu.

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası hakkında Cafu:

"Arjantin-Brezilya finali Dünya Kupası için rüya gibi olur. İnsanlar Brezilya ve Arjantin'in de bu Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelebileceğini umuyor. Bu olursa harika olur, Brezilya - Arjantin Katar'da bir Dünya Kupası finalinde... Harika olacak ve sadece Brezilya ve Arjantin için değil, tüm Güney Amerikalılar için."

Ne söyledi?

Brezilyalı efsane sağ bek Messi hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu:

"Yedi Ballon d'Or kazanmış bir adam, birincilik ve ikincilik arasında 15 yıldan fazla geçen bir süre... Peki böyle bir oyuncuya ne dersiniz? Messi gerçekten futbol oynarken göze hoş gelen bir oyuncu. Sadece biz Brezilyalılar için değil tüm dünya için Messi'nin oynadığı oyun göze hoş geliyor.

Ezeli rakipleri Arjantin hakkında da şunları söylüyor Cafu:

"Arjantin takımı harika bir takım. İsimlerle aram çok kötü ama Arjantin takımının artık çok iyi bir savunması var, daha kompakt. Ve Şüphesiz dünyanın en iyi oyuncularından biri Messi takımın kaptanı. Arjantin takımı Messi için oynarsa, kesinlikle onlara çok yardımcı olacaktır."

Daha fazla okuma