Brezilya'da yaşanan korkutucu olayın ardından söz konusu oyuncunun cezası duyuruldu.

Sao Paulo RS ile Guarani arasında oynanan Brezilya altıncı lig müsabakasında şok edici bir olay yaşanmıştı.

Sao Paulo RS'de forma giyen William Ribeiro, aleyhine çalınan frikik kararının ardından sinirlerine hakim olamamış ve hakeme saldırmıştı. Sahaya polis ve sağlık görevlilerinin girmesinin ardından maç durdurulmuş ve korkutucu olayın öznesi olan Ribeiro tutuklanmıştı.

Olayın ardından Sao Paulo RS, William Ribeiro'nun sözleşmesini feshetmişti. 30 yaşındaki Ribeiro, 2023 yılına dek futboldan men cezası aldı, bununla birlikte muhtemelen oyuncunun kariyeri de son bulmuş oldu.

Neler yaşanmıştı?

Sao Paulo RS cephesinin 1-0 geride olduğu maçta Ribeiro, hakemin aleyhine çaldığı faul kararının ardından kontrolü kaybetti.

İlk önce yumrukla hakem Rodrigo Crivellaro'yu yere düşüren oyuncu, ardından hakemin kafasına tekmeyle saldırmaya devam etmişti.

Olayın ardından sağlık ve güvenlik görevlileri oyun alanına girmiş, futbolu Ribeiro tutuklanmıştı. Bilincini kaybeden hakem ise hastaneye kaldırılmıştı.

*Aşağıdaki görüntü, bazı okurların rahatsız edici bulabileceği sahneler içermektedir.

Lance mais detalhado da agressão de William Ribeiro ao árbitro Rodrigo Crivellaro.



Percebem que, após agredir o árbitro, William tentou agredir um jogador adversário.pic.twitter.com/itfQ0QnsFn — FutebolNews (@realfutebolnews) October 5, 2021

Neler söylendi?

Ribeiro, iki yıllık cezasının açıklanmasının ardından pişman olduğunu dile getirdi:

"Sahada birkaç problem vardı. Bir hata yaptım, yaptığım şey kesinlikle yanlıştı. Çok üzgünüm. O ân gözüm dönmüştü ve böyle bir şey yaptım. O zaman bana neler olduğunu gerçekten açıklayamıyorum, gözüm tamamen kararmıştı. Psikolojik destek arayışındayım."

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