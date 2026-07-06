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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"Brezilya'yı lekeleyen lakap"... Elogun'da yaşanan şok, 1962 Dünya Kupası finalindeki "Garíncha skandalı"nı akıllara getiriyor

ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası
F. Balogun
Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
ABD
Belçika
Brezilya
Norveç

Tarih, FIFA’nın felaketlerini ortaya çıkarıyor

Futbol dünyası, FIFA’nın Amerikalı forvet Folarin Balogun ile ilgili kararının şokunu hâlâ atlatamadı. FIFA, Bosna-Hersek maçında aldığı kırmızı kartın askıya alınmasının ardından Balogun’un Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynanacak maça çıkmasına izin vermişti.

Belçika Futbol Federasyonu dün akşam geç saatlerde yayınladığı bir açıklamada, atacağı adımları değerlendirdiğini duyurdu ve bugün karara itirazda bulundu.

 "Mundo Deportivo" gazetesine göre, yönetmeliklerden bağımsız olarak, buna çok benzer bir emsal var. Bu olay, 1962 Şili Dünya Kupası'nda yaşanmıştı.

 Brezilyalı Garrincha, ev sahibi takımla oynanan yarı final maçında Eladio Rojas’a saldırdığı için oyundan atılmıştı. Maç, Brezilya’nın 4-2’lik ezici bir galibiyetiyle sona ermişti.

 Böylece Brezilya, turnuvanın başında sakatlanan Pelé ve Garincha olmadan finale çıktı. Üstelik grup aşamasında Brezilya ile 0-0 berabere kalan tek takım olan Çekoslovakya ile karşılaştı.

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Belçika crest
Belçika
BEL

Brezilya Futbol Federasyonu devreye girdi ve Garança’nın cezasını askıya almayı başardı; çünkü federasyonun gözünde o, “mükemmel bir sporcu ve son derece disiplinli bir kişiydi”. Maç, Brezilya’nın galibiyetiyle sonuçlandı ve Brezilya, ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

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