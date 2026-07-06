Brezilya yas tutuyor… Basın, felaketin ardından Ancelotti ve Neymar’ı yerden yere vuruyor

Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesi sadece spor açısından bir yenilgi olmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin dört bir yanını sarsan ulusal bir şoka dönüştü ve Brezilya medyasında eşi benzeri görülmemiş bir eleştiri dalgasını ateşledi; medya, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'yi ve takımın birçok yıldızını, başta Neymar olmak üzere, Dünya Kupası serüveninin sona ermesinden sorumlu tuttu.

Norveç milli takımı karşısında alınan bu yenilgi, Brezilyalıların dünya şampiyonluğunu geri kazanma hayallerine son verdi ve “Seleção”nun ilk şampiyonluğundan bu yana Dünya Kupası’nı kazanamama süresinin tarihindeki en uzun süre olarak devam ettiğini teyit etti. Maç, başta maçın bitiş düdüğünden sonra yıkılmış bir halde görünen ve sahada acı içinde ağlayarak hayal kırıklığının boyutunu özetleyen Neymar olmak üzere, bütün bir oyuncu nesli için de dokunaklı bir son oldu.

Buna karşılık, Erling Haaland’ın liderliğinde Norveç milli takımı tarihe geçti; şampiyonluğun en büyük adaylarından birini eleyerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Globo: Haaland hakimiyet kurdu, Brezilya bedelini ödedi

Globo Esporte ağına bağlı medya kuruluşları, Haaland’ın maçta yarattığı belirleyici etkiye odaklandı; manşetleri şöyleydi: “Haaland hakimiyet kurdu… Brezilya, Norveç’e yenildi ve Dünya Kupası şampiyonluğundan en uzun süre uzak kalma rekorunu kırdı” başlığıyla manşete taşırken, haberine “Haaland, Brezilya’ya hakim oldu” başlığıyla devam etti.

Ağ, Norveçli yıldızı övmekle kalmadı, aynı zamanda Brezilya milli takım oyuncularının performansını da eleştirdi. Analist Rodrigo Coutinho şöyle yazdı: “Dikkatsizlik ve isabetsizlik, Brezilya’nın turnuvadan elenmesinin en belirgin nedenleriydi.”

“Kaçınılmaz” Haaland… Neymar’ın serüvenine hüzünlü son

Brezilya’daki ESPN kanalı ise Haaland’ı “Siborg” olarak nitelendirdi ve haberine şu başlığı attı: “Brezilya, kaçınılmaz Haaland karşısında ezildi ve bir Avrupa milli takımı karşısında üst üste altıncı yenilgisinin ardından Dünya Kupası’na veda etti.”

Haber ayrıca Neymar’ın Dünya Kupası’ndaki son maçına da değindi ve Brezilya milli takım kaptanının, sadece 55 dakika oynadıktan ve sonucu değiştirmek için yetersiz kalan geç bir gol attıktan sonra gözyaşları içinde sahayı terk ederek acı bir son yaşadığını belirtti.

Yazar Paulo Kopos ise makalesinde daha sert bir üslup kullanarak, bu yenilgiyi “yavaş yavaş sönüp giden Brezilya futbol tarihinin yeni ve hüzünlü bir bölümü” olarak nitelendirdi. Kopos, “Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki başarısızlığı hiç de sürpriz değildi” diye ekledi.

Ayrıca Neymar’ın kadroya çağrılmasını “tuhaf bir karar” olarak eleştirirken, Carlo Ancelotti’nin turnuva sırasındaki performansını “felaket” olarak nitelendirdi.

Ancelotti, Neymar yüzünden çöktü

UOL sitesi ise İtalyan teknik direktöre sert bir saldırı düzenledi; gazeteci Arnaldo Ribeiro, Ancelotti’nin “kader maçı”nda “felaket bir performans” sergilediğini belirtti.

Ribero, teknik direktörün maç sırasında yaptığı oyuncu değişikliklerini eleştirerek şöyle dedi: “Son oyuncu değişikliğinde, taraftarların isteğine uyarak kanat oyuncularının yerine Endrick ve Neymar’ı oyuna soktuğunda, takımı tamamen mahvetti.”

Ardından maçın ardından en çok konuşulan cümleyi kurarak şöyle dedi: “Ancelotti’yi kucaklarken ölen Neymar değildi, Neymar’ı kucaklarken ölen Ancelotti’ydi.”

“Ancelotti’nin en kötü versiyonu”… Taktiksel değişikliklere yönelik eleştiriler

Başka bir haberde ise gazeteciler Pedro López ve Thiago Arantes, bu Brezilya milli takımının “1990’dan bu yana Dünya Kupası’ndaki en kötü performansı sergilediğini ve bunun aynı zamanda Carlo Ancelotti’nin birinci sınıf bir takımla geçirdiği kariyerindeki en kötü performans olduğunu” belirtti.

Gazeteci Mauro César Pereira ise çöküşün sorumluluğunu İtalyan teknik direktöre yükleyerek, yaptığı değişikliklerin, özellikle de Neymar’ı oyuna sokmasının, milli takımın son dakikalarda dengesini kaybetmesinin doğrudan nedeni olduğunu vurguladı.

"Skandal"... Neymar ve mevcut nesle sert saldırı

Eleştiriler teknik ekiple sınırlı kalmadı; gazeteci Mili Lacombe, “Brezilya: Küçük, korkak, boyun eğen, gülünç ve utanç verici” başlıklı ateşli bir makale yayınladı.

Neymar’ın milli takıma geri çağrılma kararını şiddetle eleştirdi ve bu çağrıyı “skandal” olarak nitelendirerek, onun varlığının hiçbir gerekçesi olmadığını savundu.

Ayrıca mevcut nesil oyunculara da sert eleştiriler yönelterek şöyle dedi: “Bu halkın Brezilya’sı değil, iktidarın Brezilya’sı; son derece bireyselci bir Brezilya; Brezilya futbolunu her zaman ayıran kimliğini yitirmiş bir Brezilya.”

Bu acı elenmeyle Brezilya, sadece Dünya Kupası serüveninin sonuna gelmekle kalmıyor, aynı zamanda milli takımın geleceği, Carlo Ancelotti’nin kaderi ve Neymar döneminin hiç kimsenin istemediği bir şekilde sona erip ermediği konusunda soru işaretleriyle dolu yeni bir aşamaya giriyor.