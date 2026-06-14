Fas milli takımının kalecisi Faslı Yassine Bounou, "Atlas Kaplanları"nın Brezilya karşısında (1-1) berabere kalarak önemli bir sonuç elde etmesinde önemli bir rol oynadı.

Fas milli takımı, şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından birine karşı büyük bir maç çıkardı. Takım, 90 dakika boyunca "Seleção" yıldızlarına ayak uydurmayı başardı. Bu başarıda, takımın mükemmel savunma organizasyonu ve maçın en önemli anlarında sahada olan kaleci Bono'nun dikkat çekici performansı etkili oldu.

Dünya Kupası başlamadan önce geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle maça katılamayan Brezilyalı yıldız Neymar da Silva, milli takım heyetinin yanında yer almaya özen gösterdi ve maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz eski Al-Hilal takım arkadaşı Yassine Bono'nun yanına gitti.

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Taraftarlar arasında büyük yankı uyandıran bir karede, Neymar, Faslı kaleciyle sohbet edip gülümsedi ve ardından formasını istedi. Bu sahne, Brezilyalı yıldızın Santos'a dönmeden önce, 2023 ile 2025 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında birlikte oynadıkları dönemden beri ikiliyi birleştiren özel ilişkiyi yansıtıyordu.

Neymar'ın forma isteği sadece geçici bir durum değildi, aksine birçok takipçi bunu, büyük turnuvalardaki sürekli parlak performansıyla futbol yıldızları arasında en saygın kalecilerden biri haline gelen Bono'nun dünya sahnesinde ulaştığı konuma yönelik açık bir takdir mesajı olarak değerlendirdi.

Saha içinde ise Bono, tartışmasız maçın en göze çarpan yıldızlarından biriydi. Ceza sahası içinden gelen dört tehlikeli şutu kurtardı ve Brezilya forvetleriyle girdiği birçok bire bir mücadeleden galip çıkarak, ülkesinin milli takımının olumlu bir sonuç alma şansını korudu.

Faslı kaleci, büyük turnuvalarda parlak performanslarına yeni sayfalar eklemeye devam ediyor ve 2022 Dünya Kupası'ndaki performansının sadece bir istisna olmadığını, başarılarla ve olağanüstü performanslarla dolu kariyerinin bir devamı olduğunu kanıtladı ve Fas taraftarlarına, "Atlas Kaplanları"nın bu Dünya Kupası'nda büyük takımlarla başa çıkabileceğine dair büyük bir güven verdi.