Brezilya'ya bir iyilik... Fas'ın yenilgisinin ardından İskoçya'ya üçlü darbe

İskoçya, grup aşamasının son maçında Brezilya ile oynayacağı kritik Dünya Kupası karşılaşması öncesinde, sakatlıklarla ilgili olası bir sorunla karşı karşıya.

İskoçya milli takımı, turnuvaya Haiti'ye karşı değerli bir galibiyetle başlamış, ardından Fas'a karşı 1-0 mağlup olmuştu.

Brezilya, gol farkıyla Fas'ın önünde 4 puanla 3. grubun lideri konumunda yer alırken, İskoçya 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor ve Haiti ise puansız olarak son sırada yer alıyor.

talkSPORT ağı, Lewis Ferguson, Aaron Hickey ve Scott McKenna'nın Pazar günü İskoçya milli takımının antrenmanına katılmadığını bildirdi.

Ancak Ferguson, Fas karşısında 90 dakika boyunca sahada kaldıktan sonra sahaya çıkarak bireysel antrenman yaptı.

Hickey ise açılış maçında ilk 11'de yer aldıktan sonra bu maçta yedek kulübesinde kaldı; McKenna ise şu ana kadar Dünya Kupası'nda forma giymedi.

Buna karşılık, teknik direktör Steve Clarke, Kieran Tierney'nin antrenmanlara geri döndüğü haberiyle sevindi.

Sol bek, Fas maçının 60. dakikasında kas krampı nedeniyle sahadan çıkmıştı.