Sambacılar'ın teknik patronu yıldız oyuncunun kanatta oynaması gerektiği yönündeki görüşlere sert yanıt verdi.

Eleştiriler karşısında oyuncusunu savunan Brezilya teknik direktörü Tite, Neymar'ı kanatta oynatmayı düşünen teknik direktörler için 'eşek' ifadesini kullandı.

Bazı yorumcular, Barcelona'da Luis Suarez ve Lionel Messi'nin yanında kanatta görev yapan Neymar'ın Paris Saint-Germain'de merkeze geçtikten sonra eski performansından uzaklaştığını öne sürüyor.

Fransız ekibinde kanatlarını Messi ve Kylian Mbappe'nin oluşturduğu ileri üçlünün ortasında Neymar yer alıyor. 30 yaşındaki oyuncu 74 gol attığı milli takımda ise 10 numara pozisyonunda oynuyor.

Neymar kanatta mı daha iyi, merkezde mi?

2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya'yı çalıştıran Tite, Neymar'ın hücumun merkezine yerleştirilmesi gerektiği kanısında.

Sextra Estrela isimli podcast'e konuşan deneyimli teknik adam düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Neymar problem değil, o problemin çözümü."

"Neymar'ın milli takımda daha fazla hata yaptığını söylüyorlar, ama bunun nedeni oynadığı pozisyon. Çünkü burada yaratıcılık açısından karar verici hamleleri yapıyor."

"Neymar'ı kanatta oynatan teknik direktör eşektir. Bu onun gibi yetenekli bir oyuncunun yaratıcılık kapasitesini kısıtlıyor."

"Yaratıcılığın temelinde istikrar değil değişkenlik yatar. Evet, daha fazla hata yapacak, çünkü burada onun yaratıcılığına ihtiyacımız var."

Neymar'ın PSG karnesi

Brezilyalı süperyıldız 2017'de Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro'luk rekor bedelle transfer olmuştu.

O dönemde Neymar'ın bu tercihi; kariyerinde yedi Ballon d’Or ödülü bulunan Messi'nin gölgesinden çıkmak için verdiği düşünülmüştü.

İlk sezonunda 30 maçta 28 gol atan Neymar'ın bireysel istatistikleri ilerleyen yıllarda yavaş yavaş geriledi. Brezilyalı forvet son dört sezonda sırasıyla 23, 19, 17 ve 13 gol kaydetti.

Neymar, PSG formasıyla toplamda 100 gol barajını aşıp birçok kupa kaldırmayı başardı, fakat Paris'te birinci adam pozisyonunu Kylian Mbappe'ye kaptırdı.

Katar'daki Dünya Kupası'nda Brezilya'nın en büyük kozu olarak sahaya çıkmaya hazırlanan Neymar, üç gol daha attığı takdirde efsane isim Pele'nin gol rekorunu egale edecek.