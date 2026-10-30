Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın şikâyetlerine rağmen Raphinha'yı takımının Asya'da oynayacağı hazırlık maçları için kadroya aldı. Forvetin son dönemde yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından alınan bu karar, Barcelona ile Brezilya Futbol Federasyonu arasında yeni bir anlaşmazlığa yol açtı.

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Ancelotti, Raphinha’yı kadroya alma kararından geri adım atmıyor

İtalyan teknik direktör, perşembe günü yaptığı açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun kadroda yer alacağını doğruladı. Brezilya, Japonya ve ev sahibi Singapur’a karşı iki hazırlık maçı oynamak üzere Singapur’a gidecek. Raphinha, Avustralya’daki önceki millî takım arasında yaşadığı kas sakatlığının ardından sahalara kısa süre önce dönmesine rağmen kadroya çağrıldı. Singapur’a gidiş dönüş yolculuğunun yaklaşık 22.000 kilometreyi bulması, Spotify Camp Nou’da ciddi endişe yarattı. Barcelona Başkanı Joan Laporta daha önce tepkisini dile getirerek yoğun millî maç takviminin kulüpleri haksız yere cezalandırdığını öne sürmüştü.

Ancak Ancelotti, Rio de Janeiro’daki CBF merkezinde düzenlediği basın toplantısında bu kamuoyu önündeki şikâyetler karşısında tutumunu değiştirmedi ve millî takım kadrosuna ilişkin kararların kendisine ait olduğunu vurguladı. SPORT’un aktardığına göre Ancelotti, “Brezilya kulüpleriyle ve oyuncular hakkında bilgi paylaştığımız Avrupa kulüpleriyle iyi ilişkilerimiz var. Genel olarak bu ilişki iyi” dedi.

Brezilya için millî takım öncelikli

Eski Real Madrid teknik direktörü, Avrupa kulüplerinin yöneticilerinden gelen baskı sorulduğunda daha kararlı bir tutum sergiledi. Kulüplerin içinde bulunduğu durum ne olursa olsun, FIFA’nın millî maçlar için belirlediği dönemlerde Brezilya millî takımının ihtiyaçlarının her zaman öncelikli olacağını açıkça belirtti. Son büyük turnuvalarda zorlanan kadroyu yeniden kurmakla görevli olan İtalyan çalıştırıcı, her millî maç arasını bu süreç için hayati bir fırsat olarak görüyor.

Ancelotti, kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içinde olan Flamengo ve Palmeiras gibi Brezilya kulüplerine bir ölçüde esneklik gösterse de Avrupa kulüplerine aynı yaklaşımı sergilemedi. Takımının “omurgasını” oluşturan oyuncuların birlikte kalması gerektiğinde ısrar ederek şunları söyledi: “Özel bir talebimiz yok, buna ihtiyacımız da yok. FIFA’nın belirlediği tarihlerde Brezilya millî takımı için önemli gördüğümüz oyuncuları çağıracağız.”

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“Bu hassas bir dönem. Bu yüzden her takımdan yalnızca bir oyuncu çağırdık ve şampiyonluk için mücadele ettikleri için Flamengo ile Palmeiras’tan kimseyi kadroya almamaya karar verdik.”

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Yeni Dünya Kupası döngüsü için kadro kuruluyor

Raphinha’nın kadroya alınması, deneyimli liderlerden oluşan çekirdeği korurken genç oyuncuları takıma kazandırmayı amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçası. Ancelotti, kadroda 23 yaşın altında 15 oyuncu bulunduğuna dikkat çekti ancak yeni nesle yol göstermek için kendini kanıtlamış yıldızların gerekli olduğuna inanıyor. Barcelona oyuncusu, mevcut kadronun beş kilit isminden biri olarak görülüyor.

Teknik direktör, “Bir yenilenme projesi başlattık ve şimdi bunun için ideal zaman. Eylül ayında genç oyuncuları değerlendirmeye başladık. Şimdi de Brezilya’nın geleceğini oluşturabilecek bu oyuncuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Dengeli bir kadro oluşturduk; kadroda olimpiyat yaşında dokuz, 23 yaşın altında ise toplam 15 oyuncu var” dedi.

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“Son Dünya Kupası’nda yer alan ve Copa America ile bir başka Dünya Kupası’nda mücadele edeceğimiz bu yeni döngü için önemli olacak beş oyuncu seçtik. Bu oyuncular Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Vinícius Junior ve Raphinha.”

Taktiksel esneklik ve dokuz numara rolü

Ancelotti, kadro seçimiyle ilgili tartışmanın yanı sıra Raphinha’nın sahadaki değişen rolüne de değindi. Brezilyalı oyuncu, Barcelona’da Hansi Flick yönetiminde kanatlardaki alışılmış pozisyonundan farklı olarak sık sık santrfor veya hareketli bir dokuz numara olarak görev yaptı. Millî takımda da bu taktiksel denemeyi uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda Ancelotti, yaklaşan iki hazırlık maçına ilişkin planları konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.

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Ancelotti, “Farklı pozisyonlarda oynayabilen çok yönlü forvetlerimiz var. Rakiplerimizin kalitesine değil, bizim neler yapabileceğimize odaklanıyorum. Üç orta saha ve üç forvetle oynamaya devam edeceğiz” dedi.