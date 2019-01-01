Brezilya teknik direktörü Tite: Lionel Messi yenilgiyi kabullenmeli

Copa America şampiyonu Brezilya'da teknik direktör Tite, Lionel Messi'nin Şili maçının ardından yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

2019 Copa America'nın üçüncülük maçında Şili'yi 2-1 yenen 'de , Gary Medel ile girdiği tartışmanın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Maç sonrası turnuvanın hakemlerini eleştiren yıldız oyuncu, Copa America'nın tamamen 'nın kazanacağı şekilde ayarlandığını iddia etmişti.

Brezilya teknik direktörü Tite, finalde 'yu yenip şampiyon olmalarının ardından yaptığı basın açıklamasında Messi'nin eleştirilerine cevap verdi:

"Olağanüstü, dünya dışı bir varlık olarak gördüğüm birinin kaybettiği zaman daha saygılı olması ve durumu kabullenmesini gerekir. Biz de hakemlerden çok çektik. Büyük bir futbolcu olduğu için üzerinde çok baskı vardı. Arjantin'e karşı tamamen adil bir şekilde kazandık. Messi'nin oyundan atılması haksızlıktı. Kırmızı kartı Medel hak etmişti. Messi'ye en fazla sarı verilmeliydi."

Messi konusunda bir açıklama da eski takım arkadaşı Dani Alves'ten geldi: "Messi'nin söylediklerine katılmıyorum. Şampiyon olmak için çok çalıştık, çok ter döktük. Üzgün olmasını anlıyorum ama turnuvanın bizim kazanacağımız şekilde ayarlandığını düşünmüyorum. Alın terimizi ortaya koyduk."