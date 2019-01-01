Brezilya şokta: Flamengo tesislerindeki yangında 10 kişi yaşamını yitirdi

Ülkenin en köklü kulüplerinden Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'dan gelen trajik haber, futbol dünyasını yasa boğdu.

Ülkenin en büyük kulüplerinden Flamengo'nun Vargem Grande'de yer alan altyapı tesislerinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel itfaiyeden Douglas Henaut'un açıklamasına göre yangından kurtulan üç kişinin tedavileri devam ediyor. Bu isimlerden birinin durumu ağır.

Un'altra tragedia ha colpito il mondo del calcio.

Un grosso incendio ha completamente distrutto il centro di allenamento del #Flamengo.

Il bilancio provvisorio parla di 10 morti e 3 feriti. Le vittime dovrebbero essere calciatori delle giovanili con età tra i 14 e i 17 anni. pic.twitter.com/kdVsbZn55M — Persemprecalcio (@persemprecalcio) February 8, 2019

Douglas, yangının neden çıktığının henüz belirlenemediğini ifade etti.

Yangından kurtulanların, kulübün altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Caua Emanoel Gomes Nuines, 15 yaşındaki Francisco Diogo Bento Alves ve 15 yaşındaki Jonathan Cruz olduğu tespit edildi.

Brezilya'nın güvenilir haber kaynaklarından Globo'nun geçtiği bilgiye göre yaşamını yitiren 10 kişiden 4'ü altyapıda forma giyen futbolcular, 2'si altyapı denemelerine katılan futbolcu adayları ve 4'ü kulüp çalışanları.