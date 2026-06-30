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Dünya Kupası
team-logoBrezilya
New York/New Jersey Stadium
team-logoNorveç
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Çeviri:

Brezilya - Norveç maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Son 16 turu maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Dünya Kupası

Brezilya, Dünya Kupası’nda bir sonraki maçında Fildişi Sahili ya da Norveç ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

East Rutherford’da, beş kez şampiyon olan Brezilya, büyük heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Norveç ile yüzleşmeye hazırlanıyor.

Japonya karşısında büyük önem taşıyan 32'li tur engelini başarıyla aşan Seleção, çeyrek finallere büyük bir ivmeyle girerken, kendilerini bekleyen nesil farkından kaynaklanan tehdidin de farkında.

Norveç, takımın simgesi Erling Haaland’ın ölümcül bitiriciliği ve Martin Ødegaard’ın yaratıcı oyununa dayanarak Fildişi Sahili’ni eleyip çeyrek finale muhteşem bir şekilde yükseldi.

Brezilya - Norveç Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu devasa Son 16 turu eleme maçı, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki ikonik New York New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadyumu) oynanacak.

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Dünya Kupası - World Cup Final Stage
New York/New Jersey Stadium

Brezilya - Norveç Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Brezilya - Norveç Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Brezilya - Norveç Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Brezilya - Norveç Form Durumu

BRA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/3
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

NOR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/9
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Brezilya - Norveç: Son Karşılaşma Sonuçları

BRA

Son maç

NOR

0

Galibiyetler

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

1

Gol sayısı

1
2,5 gol üzeri maçlar
0/1
Her iki takım da gol attı
1/1

Brezilya - Norveç Puan Durumu

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