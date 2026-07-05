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Brezilya - Norveç maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, son 16 turu maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Dünya Kupası

Brezilya, Dünya Kupası'nda sıradaki maçında Fildişi Sahili veya Norveç ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

East Rutherford'da beş kez şampiyon olan Brezilya, büyük heyecan yaratan 2026 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Norveç ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Japonya karşısındaki yüksek riskli son 32 turu engelini başarıyla aşan Brezilya, son 16 turuna büyük bir ivmeyle giriyor ancak karşısında kendisini bekleyen jenerasyonluk tehdidin de fazlasıyla farkında.

Norveç ise Fildişi Sahili'ni geçerken yıldız isim Erling Haaland'ın ölümcül bitiriciliği ve Martin Ødegaard'ın yaratıcı kıvılcımından yararlanarak yerini gösterişli bir şekilde aldı.

Güney Amerika'nın yeteneğini Avrupa'nın disiplinli organizasyonuyla karşı karşıya getiren eleme maçları her zaman büyüleyici taktik savaşlara sahne olur. Başlama vuruşu öncesinde dijital spor oyun kurulumunuzun ekstra bahis fonlarıyla yüklü olmasını sağlamak için kayıt bonusundan yararlanmak kritik önem taşır. Doğrulanmış Megapari promosyon kodumuz üzerinden ödüllerinizi etkinleştirmek için kısa rehberimizi okuyun.

Brezilya - Norveç Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Son 16 turundaki bu dev eleme maçı, New Jersey eyaletinin East Rutherford kentindeki ikonik New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)'da oynanacak.

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Dünya Kupası - 1/8
MetLife Stadium

Brezilya - Norveç Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri, buna Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve kura sonrası Rastgele Seçim Çekilişi de dahil, resmen sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlenirken, birincil erişilebilirlik artık tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte hızlıca bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değil; biletler anında onayla kesinlikle ilk gelen alır esasına göre satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda.
  • Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin şart ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Brezilya - Norveç Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu.

Grup aşaması biletleri 60 $'dan başlayan fiyatlarla satışa çıktı (belirli Taraftar Kategorileri için), final biletlerinin fiyatı ise 6.730 $'a kadar ulaştı. Buna ikincil pazar yerleri ve yeniden satışta fiyatların bunun da üstüne çıkması dahil değil.

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi fiyat aralığı

İkincil piyasa tahmini aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

Son 32 turu (yüksek talep gören stadyumlar)

225 $ - 540 $

550 $ - 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

Son 32 turu (standart stadyumlar)

225 $ - 540 $

400 $ - 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz - 7 Temmuz

Son 16 turu

240 $ - 640 $

650 $ - 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz - 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ - 1.775 $

850 $ - 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz - 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ - 3.295 $

1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük maçı

250 $ - 800 $

500 $ - 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadium)

1.490 $ - 7.875 $

5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

Brezilya - Norveç Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Brezilya - Norveç form durumu

BRA

BRA - Form

EGY
K2-1
MAR
B1-1
HAI
K3-0
SCO
K0-3
JPN
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
NOR

NOR - Form

MAR
B1-1
IRQ
K1-4
SEN
K3-2
FRA
K1-4
CIV
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Brezilya - Norveç: Son karşılaşmalar

Kafa Kafaya

BrezilyaÇizimNorveç
0
1
0
Hazırlık Maçları
Norveç badge
Norveç
NOR
1
Brezilya badge
Brezilya
BRA
1
MS
1Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/1
Her iki takım da gol attı1/1

Brezilya - Norveç puan durumu

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