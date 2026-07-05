East Rutherford'da beş kez şampiyon olan Brezilya, büyük heyecan yaratan 2026 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Norveç ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Japonya karşısındaki yüksek riskli son 32 turu engelini başarıyla aşan Brezilya, son 16 turuna büyük bir ivmeyle giriyor ancak karşısında kendisini bekleyen jenerasyonluk tehdidin de fazlasıyla farkında.
Norveç ise Fildişi Sahili'ni geçerken yıldız isim Erling Haaland'ın ölümcül bitiriciliği ve Martin Ødegaard'ın yaratıcı kıvılcımından yararlanarak yerini gösterişli bir şekilde aldı.
Güney Amerika'nın yeteneğini Avrupa'nın disiplinli organizasyonuyla karşı karşıya getiren eleme maçları her zaman büyüleyici taktik savaşlara sahne olur. Başlama vuruşu öncesinde dijital spor oyun kurulumunuzun ekstra bahis fonlarıyla yüklü olmasını sağlamak için kayıt bonusundan yararlanmak kritik önem taşır. Doğrulanmış Megapari promosyon kodumuz üzerinden ödüllerinizi etkinleştirmek için kısa rehberimizi okuyun.
Brezilya - Norveç Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?
Son 16 turundaki bu dev eleme maçı, New Jersey eyaletinin East Rutherford kentindeki ikonik New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)'da oynanacak.
Brezilya - Norveç Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
Bugün itibarıyla, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri, buna Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve kura sonrası Rastgele Seçim Çekilişi de dahil, resmen sona erdi.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlenirken, birincil erişilebilirlik artık tüm zamanların en düşük seviyesinde.
İşte hızlıca bilmeniz gerekenler:
- Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değil; biletler anında onayla kesinlikle ilk gelen alır esasına göre satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda.
- Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin şart ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Brezilya - Norveç Dünya Kupası biletleri ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu.
Grup aşaması biletleri 60 $'dan başlayan fiyatlarla satışa çıktı (belirli Taraftar Kategorileri için), final biletlerinin fiyatı ise 6.730 $'a kadar ulaştı. Buna ikincil pazar yerleri ve yeniden satışta fiyatların bunun da üstüne çıkması dahil değil.
2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi fiyat aralığı
İkincil piyasa tahmini aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz
Son 32 turu (yüksek talep gören stadyumlar)
225 $ - 540 $
550 $ - 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
Son 32 turu (standart stadyumlar)
225 $ - 540 $
400 $ - 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz - 7 Temmuz
Son 16 turu
240 $ - 640 $
650 $ - 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz - 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ - 1.775 $
850 $ - 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz - 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ - 3.295 $
1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük maçı
250 $ - 800 $
500 $ - 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadium)
1.490 $ - 7.875 $
5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)
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