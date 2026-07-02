Brezilya - Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - World Cup Final Stage New York/New Jersey Stadium

Brezilya - Norveç maçı 5 Temmuz 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 21:00 GMT'de başlayacak.

Beş kez şampiyon olan takım, 24 yıllık kıtlığı sona erdirmeyi hedefliyor

Brezilya ve Norveç buraya nasıl geldi?

Brezilya ile sıkıcı anlar yaşanmaz. Beş kez şampiyon olan takım, 2002'den beri şampiyonluk kazanamadı, ancak Carlo Ancelotti yönetiminde kendilerine bir şans yaratıyorlar. Japonya karşısında zaman zaman savunmada zayıf göründükleri halde, Selecao, Arsenal'in yıldızı Gabriel Martinelli'nin 95. dakikada attığı golle işi bitirerek 2-1 galibiyet elde etti ve son 16 turuna yükseldi. Bu sonuç, 1. maç gününde Haiti ve İskoçya'ya karşı alınan 3-0'lık rutin galibiyetler ile Fas'la oynanan 1-1'lik beraberliğin ardından geldi; ancak efsanevi Ancelotti ve oyuncularını daha zorlu sınavlar bekliyor. İtalyan teknik direktör, savunma ve orta sahada son derece deneyimli bir çekirdek kadroya güveniyor ve olağanüstü bireysel kalitenin, rakip ceza sahası içinde maçları kazanmalarını sağlayacağını umuyor. Takımın sembolü Vini Jr, grup aşamasındaki üç maçın hepsinde gol attı ve turnuvada sonuna kadar gitme şanslarında kilit rol oynayacak.

Getty Images

Norveç, Dünya Kupası’na birçok açıdan eğlence kattı. Sayısız taraftarı, coşkulu tezahüratlarıyla muazzam bir enerji ve tutku sergiledi. Sahada ise Norveç’in oynadığı dört maçta toplam 18 gol atıldı. Teknik direktör Ståle Solbakken, Fransa’ya 4-1 yenildikleri maçta birkaç önemli oyuncuyu dinlendirdi, ancak bu oyuncular, Antonio Nusa’nın muhteşem bir kavisli vuruşu ve ardından Erling Haaland’ın 86. dakikada attığı galibiyet golü sayesinde, son 32 turunda Fildişi Sahili’ni 2-1 yendikleri maçta sahaya geri döndü.

Getty Images

Neymar ikilemi

Brezilya'da tartışmalı bir isim olan 34 yaşındaki Santos forveti Neymar, devam eden fiziksel durum endişelerine rağmen kadroya dahil edildi. Eski Barça oyuncusu, Japonya maçında hiç forma giymedi ve turnuvada İskoçya karşısında kısa süreli bir rol üstlenerek sadece 14 dakika sahada kaldı. Yaş açısından tam zıttı olan Real Madrid yıldızı Endrick ise Haiti karşısında yaklaşık yarım saat, İskoçya karşısında ise maçın sonlarında kısa süreli bir rol üstlendi. İlginç bir şekilde, Japonya maçında ikinci yarıyı baştan sona oynadı; bu durum, Ancelotti’nin 19 yaşındaki oyuncuya olan güveninin arttığının bir göstergesi olabilir. Yine 19 yaşındaki Bournemouth’un yıldızı Rayan, kanat forveti olarak ilk 11’de yer almalı. Lucas Paqueta’nın kadroda yer almaması nedeniyle Endrick de ilk 11’de sahaya çıkabilir.

Getty Images

Haaland’ın istatistikleri akıl almaz

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, Dünya Kupası'nda şu ana kadar attığı beş golün sayısını artırmak için can atıyor. Arsenal'in oyun kurucusu Martin Ødegaard, ona en çok pası verecek isim olacak. 25 yaşındaki forvet, tartışmasız dünyanın en zorlu ligi olan Premier Lig'de 132 maçta 112 gol attı; Norveç milli formasıyla ise milli maç sayısı (53) kadar gol (60) kaydetti.

Getty Images

Erling, en büyük rakiplerinden biriyle yeniden karşı karşıya geliyor

Erling Haaland ile karşılaşmaktan zevk alan bir kişi varsa, o da Arsenal'in stoperi Gabriel Magalhaes'tir. Man City ve Arsenal, İngiltere'de zirve mücadelesini sürdürürken, bu ikili son Premier Lig sezonlarında birçok heyecan dolu mücadelede karşı karşıya geldi. Dünya Kupası'nda da yine birbirlerinin boğazına sarılmalarını bekleyebiliriz. Bu rekabet, rekabetçi ruh ve karşılıklı saygıyla besleniyor ve biz de bunu izlemeyi çok seviyoruz.

Getty Images

Brezilya'nın Muhtemel İlk 11'i

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Endrick; Rayan, Cunha, Vini Jr.

Muhtemel Norveç ilk 11'i

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

Brezilya - Norveç maçının önemli istatistikleri

Gabriel Martinelli'nin Japonya'ya karşı 95. dakikada attığı gol, Dünya Kupası eleme turları tarihindeki en geç normal süre golü oldu.

Bruno Guimarães, dört asistle turnuvanın asist lideri; tek bir Dünya Kupası'nda Brezilya adına daha fazla asist yapan tek isim Pele'dir.

Japonya'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyet, Brezilya'nın 2002'den bu yana Dünya Kupası eleme turlarında ilk kez geriden gelip kazandığı maç oldu.

Norveç'in Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etmesi, bu ülkenin Dünya Kupası eleme turlarında elde ettiği ilk galibiyet oldu.

Martin Ødegaard, üst üste üç Dünya Kupası maçında asist yaptı; bunu başaran ilk oyuncu, 2010'daki Dirk Kuyt'tan bu yana ilk kez oldu.

Getty Images

Brezilya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Defans oyuncuları: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg).

Orta saha oyuncuları: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Forvetler: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

Getty Images

Norveç'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defans oyuncuları: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Orta saha oyuncuları: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Forvetler: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Carlo Ancelotti, bu maç öncesinde önemli bir sakatlık sorunuyla uğraşıyor. Lucas Paqueta, Japonya maçında aldığı sakatlığın kesinleşmesi üzerine Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki kalan maçlarını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya ve sahaya çıkıp çıkamayacağı büyük bir soru işareti. Daha olumlu bir gelişme olarak ise Raphinha antrenmanlara geri döndü ve Ancelotti'ye kanatlarda bir seçenek sundu. Şu aşamada muhtemel ilk 11 henüz kesinleşmedi ve maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Norveç tarafında ise Staale Solbakken, muhtemel ilk 11'i henüz açıklamadı. Kadro verilerinde resmi olarak herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor, ancak maç öncesinde takım haberlerinin güncellenmesi bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Karşılaşma Geçmişi

BRA Son maç NOR 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Norveç 1 - 1 Brezilya 1 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Bu iki ülke arasındaki kafa kafaya rekabet çok azdır. Verilen verilerde kayıtlı tek karşılaşma, Ağustos 2006'da Norveç'in Brezilya'yı ağırladığı bir hazırlık maçında 1-1 berabere biten maçtır. Bu tek sonuç, yirmi yıl sonra oynanacak bir Dünya Kupası eleme maçı için pek anlamlı bir bağlam sunmamaktadır.

Puan Durumu

Brezilya, C Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Norveç ise I Grubu'nu ikinci sırada bitirdi.