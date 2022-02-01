Brezilya'nın yükselen yıldızı Endrick: Cristiano Ronaldo, benim idolüm"

Brezilya futbolunun yükselen yıldızı Endrick, Cristiano Ronaldo'yu idolü olarak belirledi.

Endrick, şu anda Brezilya'da Palmeiras'ta oynuyor ve ilk olarak 2016'da ismi duyuldu.

15 yaşındaki oyuncu, U20 Copinha turnuvasının kazanılmasında büyük rol oynarken yeni bir ün kazandı. Real Madrid'in kendisini Avrupa'ya getirme yarışında lider olduğu söyleniyor.

Barcelona, Manchester United, Liverpool ve Manchester City, henüz ilk profesyonel sözleşmesini imzalamamasına rağmen piyasa değeri 45 milyon Euro'ya yükselen Endrick ile ilgileniyor.

Genç oyuncu, Temmuz ayında 16 yaşına girdiğinde herhangi bir potansiyel kulüp ile anlaşmaya varabilecek ve geleceğinin nerede olduğuna henüz karar vermemiş olsa da, en çok kimin kariyer yörüngesini taklit etmek istediğini açıkça belirtti.

Ne söyledi?

Oyundaki rol modeli sorulduğunda Endrick, Marca'ya şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo, muhteşem bir adam, bir fenomen. Onun ayak izlerini takip etmeliyim."

Ronaldo, 2009 ve 2018 yılları arasında Madrid'de birden fazla La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken, aynı zamanda tüm yarışmalarda 438 maçta 450 golle tüm zamanların en golcü futbolcusu oldu.

Endrick, Real Madrid'in ilgisinden gurur duyuyor ve Santiago Bernabeu'da benzer bir etki yaratma şansını istediğini ima ediyor.

Orada kazandığı dört Şampiyonlar Ligi ile her zaman takip ettiğim Cristiano Ronaldo'ya büyük sevgi ve sevgi beslediğim bir kulüp" dedi. "Cristiano sayesinde Real'e büyük bir sevgi besliyorum, ancak tarihlerindeki bazı şeyleri de araştırdım ve çok iyi bir takımlar.

"Beni izlediklerini ve maçlarıma şahit olduklarını bilmek benim için çok sevindirici, Allah'a çok şükrediyorum. Daha fazlasını yapmalıyım, hala iyi değil, daha fazlasını vermeliyim. Daha gidecek yolum var."

Mbappe hakkında

Endrick'in Ronaldo'ya hayranlığına rağmen Brezilyalı oyuncu, oyun stili açısından Paris Saint-Germain'in yıldızı Mbappe ile daha çok ortak noktası olduğunu düşünüyor.

Bugüne kadar Palmeiras formasıyla çıktığı 160 gençlik maçında 157 gol kaydeden Endrick, kazanma zihniyetinden ve sürekli gelişme arzusundan da bahsetti.

"Genç olduğu ve onun özelliklerine sahip olduğum için Mbappe'yi seviyorum ve onunla özdeşleşiyorum" dedi.

"Her zaman en zor olanı yapmaya çalışan karakterde bir oyuncuyum. Asla durmam, hep daha fazlasını isterim.

"Bir hedefi gerçekleştirirsem iki, ikiyi yaparsam üçü isterim. Beni tanımayanlara çok ısrarcı olduğumu söylerim."

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