Brezilya'nın savunma oyuncusu: Neymar için dua ediyoruz ve Fas maçından farklı bir performans sergilemeliyiz

Brezilya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası finallerinin bir sonraki turu öncesinde, bu hafta Seleção milli takımının basın toplantıları dizisini başlatmak üzere sol bek Douglas Santos’u seçti.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımının hazırlıkları, açılış turunda Fas ile 1-1 berabere kalmasının ardından ilk galibiyetini elde etmek amacıyla, önümüzdeki Cumartesi sabahı Philadelphia'da Haiti milli takımıyla oynanacak maç için yoğunlaştırıldı.

Geçen maçta ilk 11'de yer alan sol bek, Haiti milli takımının yeteneklerini ayrıntılı bir şekilde övdü ve Samba ekibinin bir sonraki maçta galibiyet elde etmek için performanslarını önemli ölçüde iyileştirmeleri gerektiğini kabul etti.

16 numaralı forma sahibi, “Haiti milli takımı açılış maçında fiziksel açıdan çok güçlü olduğunu gösterdi; İskoçya karşısında harika bir maç çıkardılar, bu yüzden Fas karşısında sergilediğimizden çok daha iyi bir seviyede oynamamız gerekecek” dedi.

Santos, Samba'nın yıldızlarıyla ilgili soruları da yanıtladı; Vinícius Júnior, Fas karşısında Brezilya'nın neredeyse en parlayan yıldızıydı; takımın golünü attı ve sol kanattan en tehlikeli fırsatları yarattı; bu hücumdaki parlak performansı, Douglas Santos'tan güçlü bir savunma desteği gerektirdi.

Bu ortaklık hakkında Santos şunları söyledi: “Vini bizim için bir can simidi gibidir; sol kanat konusunda çok konuştuk, böylece o her zamanki tarzında oynamak için tam bir özgürlüğe sahip olabilsin. Bu, Fas karşısında gayet net bir şekilde görüldü. Her zaman defansif kapsama konusunda üzerime düşeni en iyi şekilde yerine getirmeyi umuyorum, böylece o da önde maçları bitirmeye odaklanabilir.”

Seleção, ortamı yatıştırmak için ilk galibiyetini ararken, Brezilya kafilesi yıldız oyuncu Neymar da Silva’nın dönüşünü bekliyor; Forvet, 27 Mayıs’ta milli takım kampına katıldığından beri henüz topla antrenman yapmadı; baldırındaki sakatlığın ağırlaşmasını önlemek için bireysel bir rehabilitasyon programı uyguluyor.

2016’da tarihi Olimpiyat altın madalyasını kazanma yolculuğunda Neymar’ın takım arkadaşı olan Santos, takım kaptanının bir an önce sahalara dönmesini umduğunu dile getirdi ve sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm beklentilerimiz ve dualarımız, onun %100 iyileşmesi yönünde. Neymar tam olarak hazır olursa, bize çok büyük katkı sağlayacaktır; o, benim ve buradaki tüm oyuncular için bir rol modeldir. Onu kulüplerde ve milli takımda tarih yazarken gördük ve en kısa sürede hazır olmasını diliyoruz."