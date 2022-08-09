Jaguar desenli, Ronaldo'lu ve çevre dostu. Sevilmeyecek hiçbir şey yok...

21 Kasım'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası artık yaklaşıyor ve bu onlardan birinin habercisi.

Brezilya'nın 2002 şampiyonluğundan bu yana tam 20 yıl geçti.

20. yılın şerefine Brezilya bu sefer, o turnuvanın yıldızının 2022 Dünya Kupası formalarına yardım etmeye çağırıyor.

2002 Ronaldo'nun bir anka kuşu gibi küllerinden doğma senesiydi. Dört sakatlık sezonunun ardından yükselerek turnuvayı Altın Ayakkabıyla beraber en skorer oyucu olarak bitirmişti.

Nike

Brezilya halkı için önemli bir sembol olan jaguar, baştan sonra formayı süslüyor. Brezilya bayrağının yeşil ve mavi renkleri kol manşetleri ve yaka için kullanılmış.

Yakadaki ayrıntılara dikkat ederseniz; düğmeler açık bırakıldığında bir Brezilya bayrağı oluşuyor.

Nike

Jaguar deseni, ikonik parlak mavinin baskın olduğu deplasman formasında da oldukça belirgin. Parlak yeşil, jaguarın deseninin daha da ortaya çıkması için kollardaki maviyle adeta kapışıyor.

Brezilya'nın her iki forması da geri dönüştürülmüş plastiklerden elde ediliyor.

G Grubu

Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası'nda Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile birlikte G grubunda olduğunu hatırlatmakta fayda var.

24 Kasım 2022 tarihinde Brezilya ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.