Brezilya'nın izinden giderek... Meksika, Dünya Kupası'ndaki 40 yıllık laneti sona erdirdi

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Ekvador’u 2-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Böylece çeyrek finale yükselen Meksika, eleme turlarındaki uzun süren başarısızlık serisine son verdi ve turnuva tarihinde birçok rekor kırdı.

Opta'ya göre Meksika, 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana eleme turlarında ilk galibiyetini elde ederek, eleme maçlarında üst üste 8 mağlubiyetten oluşan seriyi sonlandırdı; bu, Dünya Kupası tarihindeki bu türdeki en uzun seri olarak kayıtlara geçti.

Stats Foot ise Meksika milli takımının, Dünya Kupası eleme turlarında Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) üyesi bir takımı yenen ilk CONCACAF üyesi takım olduğunu belirterek, bunun eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarı olduğunu vurguladı.

Stats Foot, Meksika'nın aynı zamanda bir Dünya Kupası turnuvasında ilk 4 maçını da kazanan ilk CONCACAF takımı olduğunu ve turnuvadaki mükemmel başlangıcını sürdürdüğünü ekledi.

Mister Ship hesabı ise, Meksika milli takımının Dünya Kupası tarihinde nadir görülen bir listeye girdiğini belirtti. Meksika, 1986 Dünya Kupası’ndaki Brezilya ve 1990 Dünya Kupası’ndaki İtalya’nın ardından, bir Dünya Kupası turnuvasına dört ardışık galibiyetle ve kalesinde gol yemeden başlayan sadece üçüncü takım oldu.

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna Güney Afrika'yı 2-0 yenerek başlamış, ardından Güney Kore'yi 1-0 mağlup etmiş ve Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmişti. İlk eleme maçında ise Ekvador'u 2-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Aguirre'nin takımı, Çarşamba akşamı oynanacak İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçından çıkacak rakibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.