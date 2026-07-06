Brezilya'nın elenmesinin ardından Vinícius kendini akladı: Sorumluluktan kaçmadım!

Vinícius Júnior’un, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya milli takımının Norveç karşısında kazandığı penaltıyı kullanmama kararı, özellikle “Seleção”nun turnuvadan acı bir şekilde elenmesinin ardından geniş çaplı bir tartışma dalgası yarattı.

Birçok kişi, Real Madrid yıldızının bu kritik anda sorumluluğu üstlenmekten kaçtığını düşünürken, oyuncu ortaya çıkarak gerçeğin tamamını açıkladı ve bu kararın kendisine ait olmadığını, aksine maç öncesinde teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından alındığını vurguladı.

Vinícius Júnior, Norveç karşılaşmasında Brezilya milli takımına verilen penaltıyı atmaya hazır olduğunu vurguladı ve sorumluluktan asla kaçmadığını, penaltı atışını kimin kullanacağının önceden teknik ekip tarafından belirlendiğini belirtti.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Vinícius şunları söyledi: “Penaltıları kimin atacağını önceden belirleyen teknik direktördür ve o da Bruno Guimarães’i seçti. Hiçbir zaman kibirli olmadım ve turnuvanın gol kralı olmaya çalışmadım; işte bu yüzden penaltıyı Bruno attı. O penaltıları benden daha iyi kullanıyor, bu yüzden seçim onun üzerine düştü. Hepsi bu kadar. Sorumluluktan asla kaçmadım."

Real Madrid’in yıldızı, maçtan sonra birçok kişinin kendisine eleştiri yönelteceğinin farkında olduğunu ekledi, ancak ortada dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Şöyle dedi: “Birçoğu benim penaltıyı atmak istemediğimi söyleyecek, ama ben hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Real Madrid’de teknik direktör beni seçtiğinde penaltıları atarım ve şimdi önümüzdeki Dünya Kupası ve gelecek maçlar için daha iyi hazırlanmalıyız.”

Teknik direktör Carlo Ancelotti ise penaltı atıcısının seçilmesinin rastgele bir karar olmadığını, bunun son bir yıl boyunca oyuncuların istatistikleri ve penaltı atışlarındaki başarı oranlarının titiz bir şekilde incelenmesine dayandığını açıkladı.

İtalyan teknik direktör şunları söyledi: “Oyuncularımız ve rakip oyuncular için bir yıl boyunca istatistikler topladık. En iyi penaltı atıcımız Neymar, onu Igor Thiago, ardından Raphinha, sonra Bruno Guimarães ve son olarak Martinelli izliyor.”

Vinícius, sahada penaltıyı kimin atacağına dair herhangi bir tartışma veya itiraz olmadığını da reddederek, herkesin teknik ekibin talimatlarına uyduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: “Hiçbir tartışma olmadı. Teknik direktör penaltıları atması için Bruno’yu seçti; her gün antrenman yapıyoruz ve kararı o verdi. Hiçbir zaman kibirli olmadım ya da turnuvanın gol kralı ya da en iyi oyuncusu olmaya çalışmadım. Ben takım için oynuyorum ve o anda karar, penaltıyı Bruno’nun atması yönündeydi.”

Vinícius, penaltıyı kaçırmasının ardından takım arkadaşını savunmaya özen gösterdi ve tek bir hatanın, turnuva boyunca sergilediği muhteşem performansı gölgelememesi gerektiğini vurguladı. Şöyle ekledi: “Maalesef Bruno penaltıyı kaçırdı, futbol böyle bir şey. Başımızı dik tutmalıyız. Turnuva boyunca gösterdiği performans için ona büyük takdirimi sunuyorum; tüm katılımının kaçırılan bir penaltıyla özetlenmesi çok yazık.”

Bruno Guimarães maç sırasında penaltıyı kullanmak için öne çıktı, ancak topu kalenin ortasına attı ve Norveçli kaleci bunu kolaylıkla kurtardı; bu an, Brezilya’nın turnuvadan elenmesinin en önemli anlarından biri oldu.

Newcastle United oyuncusu, 2025-2026 Avrupa sezonunda kulübü adına iki penaltı golü atmış olsa da, İngiliz takımında penaltıların ilk atıcısı değildi.

Vinícius Júnior ise 2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla yedi penaltı atışı gerçekleştirdi; bunlardan beşini gole çevirip ikisini kaçırdı. Ayrıca 2023 yılında Gine ile oynanan dostluk maçında Brezilya milli takım formasıyla bir penaltı golü atmıştı. Bu da penaltı atışlarının kendisi için yeni bir şey olmadığını, ancak bu sefer Carlo Ancelotti liderliğindeki teknik ekibin aldığı taktiksel bir kararın sonucu olduğunu ortaya koyuyor.