Brezilya’nın efsaneleri Ancelotti’nin ayaklarının altına ateş yakıyor ve “kurtarıcı” Guardiola’yı hayal ediyor

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Brezilya'nın Norveç'e (2-1) karşı aldığı şaşırtıcı yenilginin ardından, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti Brezilya'da sert eleştirilere maruz kaldı. Ancelotti'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar sürmesine rağmen, geleceği hakkında artan şüpheler var; Bu arada, Pep Guardiola'nın adı olası bir alternatif olarak gündeme gelmeye başladı.

Eskiden Ancelotti’nin en önemli destekçilerinden biri olan Ronaldo Nazário, açık sözlü açıklamalarında şunları söyledi: “Açıkçası, bu elenmenin yedek kulübesinde alınan kararlarla başladığını düşünüyorum.”

"Carlo Ancelotti, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri, ancak bu gece birçok hata yaptı. João Pedro'nun neden kadroda yer almadığını hâlâ anlamıyorum. Olağanüstü bir sezon geçirdi, formunun zirvesinde ve Brezilya'nın farklı bir şey katacak bir forvete ihtiyacı var" diye ekledi.

Ancelotti bir hata yaptı

Ronaldo ayrıca Endrick’in az süre almasını da eleştirerek şöyle dedi: “Bu turnuvada her sahaya çıktığında, canlılık, coşku ve sürpriz yaratma yeteneği kattı. Yine de Dünya Kupası’nın çoğunu yedek kulübesinde oturarak geçirdi. Bunu anlamıyorum.”

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo ise Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Ancelotti bir hata yaptı. Kadro seçiminde, kararlarında ve maçı okumada başarısız oldu; dolayısıyla altıncı yıldızı kazanma fırsatını kaçırdık.”

Luxemburgo eleştirel bir tonla şunları ekledi: “Sorun bundan daha derin. Eğer teknik direktör Brezilyalı olsaydı, basın onun görevden alınmasını talep eder, özel programlar yayınlar ve projenin başarısız olduğunu ilan ederdi. Oysa yabancı teknik direktör söz konusu olduğunda, her zaman bir mazeret bulunur, göz yumulur ve kendi teknik direktörlerimize karşı hiç görülmemiş bir sabır gösterilir. Yabancı olan her şeyin daha iyi olduğu yönündeki bu eğilim artık yeter.”

Ayrıca, “Brezilya futbolunun daha fazla Brezilya’ya ihtiyacı var. Daha fazla kimlik, kendimize daha fazla güven ve profesyonel oyunculara ve Brezilya futbolunun özüne daha fazla saygı” diye vurguladı.

“Suç hepimizde”

Brezilya futbol efsanesi Romário, “El Chiringuito” programında elenmenin sorumlularına değindi: “Saha içindeki herkesin, tabii ki teknik direktör (Carlo Ancelotti) de dahil olmak üzere, suçu paylaştığı açıktır.”

Eski Barcelona ve Valencia oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Bir Brezilyalı olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bence olanlar şok ediciydi. Bugün sergiledikleri performans, bizim bildiğimiz ve istediğimiz Brezilya milli takımı değildi.”

Ancelotti, Neymar’ı kucaklarken öldü

ESPN Brezilya’da köşe yazarı olan Paulo Copos, Ancelotti’nin performansını “felaket” olarak nitelendirirken, UOL sitesinde Arnaldo Ribeiro ise şöyle savundu: “Ancelotti’nin performansı bu kritik maçta felaketti. Son oyuncu değişikliğinde, taraftarların isteğine uyarak kanat oyuncularını Endrick ve Neymar ile değiştirerek takımı mahvetti. Neymar, Ancelotti’ye sarılırken ölen kişi değildi; Ancelotti, Neymar’a sarılırken ölen kişiydi.”

Mauro César Pereira ise “Carlo Ancelotti, özellikle Neymar’ı oyuna sokarak, sonuçta Brezilya’yı mahveden değişiklikleri yaptı” diye düşündü.

Guardiola... Olası alternatif

Ancelotti’ye yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte, Manchester City’den ayrılan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola’nın adı, Seleção’nun başına geçmesi için olası bir aday olarak gündeme gelmeye başladı. Bilindiği üzere Guardiola, 2022 yılında da bu görevle anılmış, ancak Brezilya Futbol Federasyonu’nun cazip teklifini reddetmişti.

"One Football" sitesi, Guardiola’yı 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenen Hollanda, Uruguay ve Brezilya gibi birçok milli takımın, hatta performansında düşüş yaşayan İtalya gibi klasik bir takımın teknik direktörlüğü için en önde gelen aday olarak değerlendirdi.

Antonio Sanz, Marca radyosuna yaptığı açıklamada, “Dünya Kupası’nda en fazla baskı altında kalacak takım, ister Brezilya ister İngiltere olsun, Guardiola’nın bir sonraki takımı olacak” dedi.

2030’a kadar uzanan sözleşmesine rağmen devamlılığını tehdit eden eleştiri fırtınası altında, Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı’ndaki kaderinin belirlenmesinde önümüzdeki günler belirleyici olacak. Bu arada, giderek şiddetlenen krize Brezilya Futbol Federasyonu’nun nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.