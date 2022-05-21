Brezilyalı efsane Cafu, Liverpool yıldızı Trent Alexander-Arnold'u "dünyanın en iyi sağ beklerinden biri" olarak nitelendirdi.

İngiliz millî oyuncu, etkileyici performansına bu sezon da devam etmeyi başardı.

Alexander-Arnold, hâlâ dörtlü kupa için yarışan Kırmızılar'ın önemli bir parçasıydı ve Cafu, onun gösterdiği gelişime hayran kaldı.

Cafu, Alexander-Arnold hakkında ne dedi?

Eski sağ bek, BBC Sport'a şunları söyledi:

"Alexander-Arnold'u ve Liverpool'daki sezonunu takip ediyorum.

"Son birkaç yıldaki gelişimi inanılmazdı ve kesinlikle dünyanın en iyi sağ beklerinden biri.

"Genç, güçlü ve yaşına göre çok gelişti. Ayrıca çok fazla tecrübesi var ve onunla kendim arasında çok fazla benzerlik görüyorum.

"İkimizin de hücum etme, ileriye gitme, şut atma ve orta yapma cesaretine sahip olma isteğimiz ve bağlılığımız var.

"Sahada yaptığı çapraz uzun paslar bir oyuncu olarak yaptığım hareketlere benziyor."

Alexander-Arnold bu sezon nasıl bir performans sergiledi?

23 yaşındaki Alexander-Arnold, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 45 maçta iki gol, 19 asistle oynadı.

Sağ bek, bu sezon Jurgen Klopp'un takımıyla Carabao Cup ve FA Cup'ı kaldırdı.

Ayrıca Manchester City, Aston Villa'yı yenememesi halinde Wolves'u mağlup ettikleri takdirde Premier Lig şampiyonluğunu da kazanacaklar.

Liverpool daha sonra Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak.

Daha fazlası için