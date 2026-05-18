Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu: Neymar 2,5 yıl aradan sonra geri dönüyor, Antony kadroda yok

Neymar Brezilya milli takımına geri döndü. Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Santos'ta forma giyen 34 yaşındaki forveti Dünya Kupası kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Neymar, Ekim 2023'ten beri Brezilya milli takımına çağrılmamıştı. Ağustos 2023'te 90 milyon euroya Paris Saint-Germain'den Al-Hilal'e transfer olmuştu ve ardından milli takımda giderek gözden uzaklaşmıştı.

Bunun başlıca nedeni çeşitli sakatlıklardı. Son yıllarda Neymar, çapraz bağ, hamstring ve menisküs sakatlıkları gibi sorunlarla boğuştu. Çeşitli (küçük) sakatlıklar nedeniyle bu sezon da kulübünde düzenli olarak forma giyemiyor. Bu sezon şu ana kadar oynadığı on beş resmi maçta altı gol ve dört asist kaydetti.

Yine de Ancelotti, Neymar'ı kadroya çağırmaya karar verdi. 128 kez milli olan oyuncu için bu, 2014, 2018 ve 2022'den sonra dördüncü Dünya Kupası olacak.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilen diğer tanınmış isimler arasında Alisson Becker, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Casemiro, Endrick, Vinícius Júnior ve Raphinha bulunuyor.

Chelsea forveti João Pedro (8 milli maç), Chelsea orta saha oyuncusu Andrey Santos (6 milli maç), FC Porto savunma oyuncusu Thiago Silva (113 milli maç), Tottenham Hotspur forveti Richarlison (54 milli maç) ve Real Betis forveti Antony (16 milli maç) ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu yaz kadroda yer almayacaklar.

Brezilya için Dünya Kupası, 13-14 Haziran gecesi Fas ile oynanacak maçla başlayacak. Grup aşamasının ilerleyen günlerinde ise Haiti (19-20 Haziran gecesi) ve İskoçya (24-25 Haziran gecesi) rakip olacak.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahçe), Wéverton (Grêmio).

Defans oyuncuları: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (AS Roma).

Orta saha oyuncuları: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Ittihad Club), Lucas Paquetá (Flamengo).

Forvetler: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).