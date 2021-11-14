Brezilya'nın eski kaptanı Cafu: Neymar, teknik olarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan daha iyi

En az saha içi kadar saha dışı yaşantısıyla da gündeme gelen Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'ın, Avrupa'nın seçkin oyuncuları arasında olduğu bir gerçek.

2009'da Santos'ta yaptığı çıkışla bir anda dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, bir daha arkasına hiç bakmadı ve üst seviyede kalmayı başardı.

Brezilya efsanesi Cafu'nun da Neymar'ın yeteneği ile ilgili söyleyecekleri var. Eski sağ bek, Neymar'ın Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan 'teknik olarak' daha iyi olduğuna inandığını dile getirdi.

Ne söylendi?

Brezilya'nın eski kaptanı, Marca'ya verdiği röportajda Neymar'ı Messi ve Ronaldo ile kıyasladı ve şu yorumu yaptı:

"Neymar teknik olarak Messi'den, Ronaldo'dan daha iyi ama bir liderin üstlendiği sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor.

"Bir futbolcu, kendisini yüzde 100 futbola adamalı. Neymar'dan daha iyi değilim ama diğer sağ beklerden daha iyiyim çünkü kendimi buna adadım.

"Neymar'ın kaptan olması gerekiyor."

Neymar'ın kariyerindeki başarıları

PSG'nin yıldızı, 12 yıllık kulüp kariyerinde sekiz lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 24 kupa kazandı.

28 yaşındaki futbolcu bugüne kadar 447 maçta 265 gol attı ve bu gollerin 90'ı PSG formasıyla geldi.

Cafu, Dani Alves'in Barça'ya dönüşünü nasıl yorumluyor?

Brezilyalı eski futbolcu, Dani Alves'in Barcelona'ya dönüşünü EFE'ye verdiği demeçte şöyle yorumladı:

"Dani Alves benden daha iyi ve tecrübesiyle Barcelona'ya çok şey kazandıracak.

"Yaşına rağmen, fiziksel durumu mükemmel. Barcelona için harika bir transfer olacak."

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