Sambacılar, Portekizli hocayı listelerinin bir numarasına aldı.

Brezilya, Hırvatistan tarafından Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elendikten sonra mevcut Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için sansasyonel bir transfer hamlesi planlıyor.

Sambacılar, Dünya Kupası'ndaki favori takımlardan birisiydi, ancak büyük bir hayal kırıklığı yaratarak taraftarlarına büyük bir üzüntü yaşattı.

Ve Brezilya'nın yarasına tuz basan şey ise ezeli rakibi Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanması oldu.

Tite, penaltılarda utanç verici bir mağlubiyet alırken maç sonunda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ne söylendi?

La Repubblica'de yer alan habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho'yu takımın yeni hocası yapmak istiyor.

Haberde, Brezilya'nın Morinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temasa geçtiği ve Portekizli hocayı ikna etmek üzere olduğunu bildiriyor.

2017'de Mourinho şunları söyledi: "Açıkçası heyecan verici olurdu, herhangi bir teknik direktör en iyi kulüplerle ve en iyi takımlarla çalışmak ister.

"Brezilya takımı bir hoca için zirve yerlerden birisidir. Nesil ne olursa olsun, yetenek her zaman görünür olan bir şeydir.

"Ama itiraf etmeliyim ki çalışması zor, ancak tutkulu bir ülke. Her zaman daha iyi bir hoca bulmak mümkün..."

Brezilya'nın, şu anda Real Madrid'in hocası olan Carlo Ancelotti ve Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u da istediği biliniyor.

Ancak Jose Mourinho haberlerinden sonra hem Ancelotti hem de Jesus'un şu anda geri planda olduğu ve Brezilya'da listenin bir numarasında Mourinho'nun olduğu belirtiliyor.

Böylece, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus tüm konsantrasyonunu Süper Lig'e verebilecek.