Brezilya Kupası'nın finalinde Corinthians'ı mağlup eden Flamengo'nun yıldızları, kupa coşkusunu efsane isim Arthur Zico ile yaşadı.

Brezilya Kupası'nın finalinde mutlu sona ulaşan takım finalin ikinci maçında konuk ettiği Corinthians'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla 6-5 mağlup eden Flamengo oldu. 0-0 biten ilk maçın ardından karşılaşmanın 7. dakikasında Pedro ile öne geçen Flamengo, 82'de bir dönem Fenerbahçe ve Başakşehir formaları da giyen Giuliano'nun golüne engel olamasa da kupaya uzanmayı başardı.

Kadrosunda Filipe Luis, David Luiz, Arturo Vidal ve Gabigol gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran Flamengo, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians karşısında kupayı kazandıktan hemen sonra ise bir başka eski Fenerbahçe teknik direktörü olan Arthur Zico'ya koştu. Takımın yıldızı Gabigol maçın ardından kutlamalar sırasında Flamengo efsanesi Zico'yu telefonla aradı.

Gabigol'den mesaj var

Takım arkadaşı Filipe Luis'in kaçırdığı penaltıya göndermede bulunan Gabigol, Zico'ya bir dahaki sefere penaltı vuruşunu gole çevirmek için sahada olmasını söylerken, efsane futbol adamı da Flamengolu oyuncuları kupa şampiyonluğundan ötürü tebrik etti.

Flamengo tarihinin en önemli oyuncusu olarak kabul edilen Zico, 1971-1983 yılları boyunca formasını giydiği Flamengo'da 212 maçta 123 gole imza atmıştı. İtalya'nın Udinese takımında geçirdiği dönemin ardından Flamengo'ya bir kez daha geri dönen Zico, dört yıl süren ikinci döneminde ise 37 maçta 12 golle oynamıştı.