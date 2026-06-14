Brezilya karşısında sergilenen çılgın performansın ardından... Fransız basını Bouadi için derin bir üzüntü duyuyor

Fransız medyasının, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Atlas Aslanları'nın Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Faslı oyuncu Ayoub Bouadi'nin performansına ilişkin haberlerinde, üzüntü ve pişmanlık tonu hakimdi.

Fransız gazeteleri ve medya kuruluşları, 18 yaşındaki oyuncunun Fransa'nın 21 yaş altı genç milli takımlarında forma giymesine rağmen Fas'ı temsil etmeyi tercih etmesinin ardından, Fransız milli takımının "olağanüstü bir yeteneği kaybettiği" konusunda hemfikir oldu.

Fransız "RMC" radyosu, Bouadi'nin "Fransız milli takımından dikkatleri üzerine çeken bir yetenek olduğunu ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca Atlas Aslanları'nı mutlu etmeye devam edeceğini" söyledi. ve oyuncunun "New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda herkesi büyülediğini, güçlü bir geri dönüşün yolunu açtığını, 6 kez topu geri kazandığını ve yaklaşık %90'lık pas isabet oranıyla hücumların inşasına belirgin bir sakinlik kattığını" ekledi. Bu haber, büyük bir kayıp yaşandığına dair açık bir hissi yansıtıyordu.

Büyük pişmanlık

Fransız "Foot Mercato" sitesi pişmanlığını açıkça dile getirerek, "Fransız milli takımı, Les Bleus'ta uzun vadeli bir as yer edinmek için tüm niteliklere sahip bir oyuncuyu kaybetti" dedi ve Bouadi'nin "maçta 89 kez topa dokunduğunu, bu sayının maçtaki en yüksek rakam olduğunu" belirtti.

Fransız "L'Équipe" gazetesi ise ona 10 üzerinden 8 puan vererek en iyiler listesine aldı ve "Casemiro, Les Bleus genç milli takımının kaptanlığı görevinden sonra Fas'ı seçen Bouadi'nin canlılığı karşısında çaresiz ve pes etmişti" dedi.

Övgüler sadece Fransız basınıyla sınırlı kalmadı; İngiliz "Football London" gazetesi ise onu "turnuva öncesinde Fransa'nın davetini reddederek uluslararası kariyerini Fas'a adayan, muhteşem bir olgunluk ve yüksek teknik beceri sergileyen" bir oyuncu olarak tanımladı.

İspanyol "Marca" gazetesi ise onu "Real Madrid'in orta sahada ihtiyaç duyduğu oyuncu" olarak gördü, Fransız yorumcu Daniel Riolo ise Bouadi'nin "kendini bir lider olarak kanıtladığını ve bu yaz büyük bir kulübe katılmak için gerekli tüm özelliklere sahip olduğunu" vurguladı.

Fransız "Ouest-France" sitesi, sosyal medyada yankı uyandıran tepkileri şöyle aktardı: "Avrupa basını, Bouadi'nin Brezilya karşısında sergilediği çılgın performansa tamamen hayran kaldı." Fransa ise, uzun yıllar boyunca Les Bleus'un kadrosunu güçlendirebilecek bir yeteneği kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Ancak oyuncu, Fransız Federasyonu'nu uzun süre rahatsız edecek gibi görünen bir kararla, Atlas Dağları'nın siyah renklerini giymeyi tercih etti.