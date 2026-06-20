Brezilya kampını sarsan büyük bir skandal… Federasyon başkanı gözyaşları içinde çöktü

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Samir Shaoud, Brezilya milli takımı 2026 Dünya Kupası’nda mücadele ederken, özel hayatına dair sansasyonel ayrıntıların ortaya çıkması ve federasyonun parasını kişisel harcamalarını karşılamak için kullandığına dair iddiaların ardından şiddetli bir medya fırtınasının ortasında kaldı.

Brezilya’daki “Olé” ve “Globo” sitelerinin yayınladığı haberlere göre, federasyon başkanının Roraima eyaletinden Camila Cristina Andrade adlı bir iş kadınıyla Manhattan’da düzenlenen bir akşam yemeğinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Ayrıca, başkanla bağlantılı olduğu iddia edilen bir rezervasyonla New York’ta lüks bir otelde konakladığı da ortaya çıktı.

Suçlamalar bununla da kalmıyor; soruşturmalar, Brezilya Futbol Federasyonu’nun, Samir’in Doha’daki Interkontinental Kupası gibi önceki etkinlikler de dahil olmak üzere uluslararası seyahatleri sırasında yaptığı konaklama, ulaşım ve diğer seyahat masraflarını karşılamış olabileceğine işaret ediyor.

Raporlara göre, söz konusu harcamalar 76 bin Brezilya realini, yani yaklaşık 16 bin doları aşıyor; buna, tutarı belirlenmemiş ek masraflar dahil değil.

Brezilya Futbol Federasyonu, herhangi bir zimmete para geçirme iddialarını kesin bir dille reddederek, Shaoud’un kişisel harcamalarının federasyonun kaynaklarından karşılanmadığını vurgulasa da, sızdırılan fotoğraflar ve söz konusu meblağlar Brezilya’da büyük bir yankı uyandırdı ve Dünya Kupası süresince milli takımın etrafındaki belirsizliği artırdı.

Tartışmaların büyüklüğü karşısında Shaoud, Seleção’dan geçici olarak ayrılıp Orlando’ya gitti. Burada, medya fırtınasını yatıştırmak amacıyla Brezilyalı futbol yetkilileriyle yoğun görüşmeler yaptıktan sonra, gergin bir ortamda heyete geri döndü.

Haberlere göre, başkanın yokluğu ve ardından geri dönüşü, ABD’de bulunan oyuncular, teknik ekip ve aileleri arasında sert tartışmalara yol açtı; bu durum, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin takımı dış müdahalelerden korumak için haftalarca hazırladığı stratejiyi aksattı.

Görünüşe göre heyetin bazı üyeleri, federasyon başkanı etrafında dönen tartışmaların, altıncı şampiyonluğu kazanma gibi ana hedeften dikkati dağıttığını hissetmişlerdi.

Krizi yatıştırmak amacıyla Federasyon yönetimi kapsamlı bir kriz yönetimi süreci başlattı; Samir, federasyon başkanları ve bazı müttefikleriyle yaptığı toplantılar sırasında gözyaşlarına boğuldu ve ailesinin her şeyden önce geldiğini belirtti.

Aynı zamanda, destekçileri söz konusu harcamaların federasyon tarafından karşılanmadığını kanıtlamak için araştırmalar yürüttü; ayrıca başkanlığının istikrarını korumak amacıyla nüfuzlu kulüplerle görüşmeler yapıldı.

Bu skandal, son derece hassas bir dönemde ortaya çıktı; Brezilya milli takımı, açılış maçında Fas ile 1-1’lik hayal kırıklığı yaratan bir beraberliğin ardından, Haiti’yi 3-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası mücadelesine devam ediyor.