Brezilya kampında yaşanan önemli bir gelişmenin ardından Ancelotti’nin yüzüne yeniden gülümseme döndü

Brezilya milli takımının teknik ekibi, uzun süredir beklenen sevindirici bir haber aldı. Barcelona kulübünün kanat oyuncusu Raphinha, “Seleção”un toplu antrenmanlarına kısmen katılmaya başladı. Ülkesinin eleme turlarını geçmesi halinde, Raphinha’nın Dünya Kupası çeyrek finallerine yetişebileceğine dair büyük umutlar var.

Brezilyalı yıldızın dönüşü, Lucas Paquetá’nın sakatlığı ve bazı oyuncuların hazırlık durumuna dair belirsizliklerin ardından milli takımın yaşadığı zorlu günlerin ardından, son antrenman seansında teknik direktör Carlo Ancelotti’nin yüzüne yeniden gülümseme getirdi.

Rafinha, takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya yeniden çıkarak iyileşme sürecinde en önemli adımı attı. Her ne kadar çeyrek finalde Norveç ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği kesinleşmiş olsa da, sağlık ekibi ona net bir hedef belirledi: Meksika ile İngiltere arasındaki maçın galibi ile oynanacak olası çeyrek final maçı için onu tam anlamıyla hazır hale getirmek.

Barcelona’nın kanat oyuncusu, New Jersey’de antrenman başlamadan önce takım arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı; oyuncular, sıcak alkışlar eşliğinde onun için geleneksel bir şeref koridoru oluşturdular.

Ardından oyuncu, ısınma hareketlerine ve top ile yapılan ilk antrenmanlara normal şekilde katıldı; daha sonra ise rehabilitasyon sürecinin son aşamasını tamamlamak üzere fizyoterapistlerin gözetiminde düşük yoğunluklu özel antrenmanlar yapmak üzere gruptan ayrıldı.

İspanyol “Marca” gazetesinin Brezilya kampından aktardığı bilgilere göre, Ravinia’nın sağlık ekibi tarafından hazırlanan plan, iki hafta önce takım arkadaşı Neymar’ın izlediği süreci tam olarak takip ediyor; bu süreç öncelikle gruba kademeli olarak entegrasyona dayanıyor, ardından fiziksel yükün artırılması ve yaralanmanın tekrarlanma riski ortadan kalkar kalkmaz sahaya çıkması için yeşil ışık yakılması.

İspanyol gazete, Brezilya tarafının oyuncuyu riske atmayı tamamen reddettiğini vurguladı. Bu nedenle, 16 turunda Norveç karşısında aceleyle sahaya dönmesi fikri gündemden çıkarıldı; şu anda en büyük öncelik, önce bu turu geçmek ve Ravinia’nın çeyrek finallerde en önemli kozlardan biri olmasını sağlamaktır.