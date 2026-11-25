Pep Guardiola, Brezilya teknik direktörlüğü dönemine yönelik sert eleştirilerin ardından Carlo Ancelotti'yi savundu. Manchester City'nin eski teknik direktörü, Brezilya'nın neden sabırlı olması gerektiğini anlatmak için eski takım arkadaşı Romario ile hararetli bir tartışmaya girdi.

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Guardiola, Romario'ya karşı Ancelotti'yi savundu

Eski iki Barcelona yıldızı arasındaki tartışma , Brezilya'dan tarihsel olarak beklenenlerle takımın bugünkü durumu konuşulurken hararetlendi. Guardiola, Brezilya'nın dünya sahnesindeki başarı sıklığına ilişkin Romario'nun görüşüne itiraz etti. “Brezilya kaç Dünya Kupası'na katıldı? Milyon! Kazandığınızdan daha fazlasını kaybettiniz” diyen Guardiola, Brezilya gibi bir ülkenin bile dört yılda bir kupayı kaldırmayı bekleyemeyeceğini vurguladı.

Mayıs 2025'te Brezilya'nın başına geçen Ancelotti, takımı 2026 Dünya Kupası'nda yönetti. Ancak Brezilya'nın turnuvası, Norveç'e karşı alınan 2-1'lik yenilgiyle son 16 turunda sona erdi. Bu sonuç, Brezilya'nın 1990'dan bu yana ilk kez çeyrek finale ulaşamaması anlamına geliyordu.

Romario, tepkisinin yalnızca sonuçlardan değil, takımın oyun tarzından kaynaklandığını söylese de Guardiola bu görevin baskısının başka hiçbir şeye benzemediğini savundu. Manchester City teknik direktörü, “Brezilyalı oyuncular çalıştırdım ve herkes buradaki baskının her yerden daha büyük olduğunu söylüyor. Çok zor” diyerek beş kez dünya şampiyonu olmuş bir takımı yönetmenin getirdiği benzersiz beklenti yükünü kabul etti.

Taktik anlayışına saygı ve zaman ihtiyacı

Guardiola, son turnuvadan elenmiş olmasına rağmen Ancelotti'nin geçmiş başarılarının asla sorgulanmaması gerektiğini vurguladı. İki teknik direktör kariyerleri boyunca 14 kez karşı karşıya geldi. Guardiola ve Ancelotti altışar galibiyet alırken diğer iki karşılaşma berabere bitti.

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Guardiola, “Carlo'yu biraz tanıyorum. Ona karşı birçok kez oynadım; beni milyonlarca kez yendi. Olağanüstü bir insan ve yeteneğinden hiç şüphem yok. Yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre geldi ve bazen biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyarsınız. Bir millî takımı çalıştırmak için yeterli zamanınız olmadığını biliyorsunuz. Ne olacağını göreceğiz” diye konuştu.

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Teknik direktörlük koltuğunun acı gerçeği

İspanyol teknik direktör, Ancelotti'nin bir taktikçi değil, yalnızca oyuncu grubunu iyi yöneten biri olduğu yönündeki yaygın yanlış kanıya da değindi. İtalyan çalıştırıcının etkileyici kupa koleksiyonunu, teknik direktörlük yetkinliğinin kanıtı olarak gösterdi. Ancelotti, başarılı kariyerindeki pek çok başka kupanın yanı sıra Avrupa'nın beş büyük liginin tamamında şampiyonluk yaşadı ve Şampiyonlar Ligi kupasını beş kez kaldırdı.

Guardiola sözlerini şöyle tamamladı: “Bu, kulüpten millî takıma ilk kez geçen teknik direktörlerin çoğunun başına geliyor. Bence sonuçta futbol futboldur; daha az zamanınız vardır ve uyum sağlamanız gerekir. Ama üzgünüm Mario, Carlo'nun yeteneğinden şüphe edemem; imkânsız, imkânsız. Onu tanıyorum. İnsanlar, ‘Oyuncu grubunu yönetmekte iyi’ diyor; herkes bu konuda en iyisi olduğunu söylüyor. Ona karşı oynadım ve çok zeki. Taktik kararlar alıyor. Benim gibi o da kazanmazsanız görevde kalamayacağınızı biliyor. Manchester City'de neden bunca yıl kaldım? Çünkü çok kazandık. Aksi hâlde eve gidersiniz.”

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Geçmişteki mücadelelere bakış

İkili, Brezilya'daki mevcut tartışmanın ötesinde futbolculuk günlerini, özellikle de Barcelona'nın AC Milan karşısında ağır bir yenilgi aldığı 1994 Şampiyonlar Ligi finalini hatırladı.

Guardiola, “Çok güçlülerdi, çok ama çok güçlülerdi. Biz de öyleydik ama onlar gerçekten güçlüydü” dedi. “İtalyan futboluna karşı oynamak çok zor. Capello'nun Johan'ınkinden farklı bir oyun anlayışı vardı ama çok üst düzey bir takımdılar.”