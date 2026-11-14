Brezilya, Japonya'ya yenildi: Vinicius yetmedi, maç 3-2 Japonya'nın üstünlüğüyle bitti. Öfkeli Ancelotti sahaya girdi ve Rapinha ile birlikte yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü

Carlo Ancelotti'nin Brezilya'sına şok yenilgi. Brezilya, Singapur'da oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın son bölümünde yaşanan itirazlar nedeniyle İtalyan teknik direktör ve Raphinha ihraç edildi.

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Singapur'daki Singapore National Stadium'da her şey yaşandı. Japonya, heyecan dolu hazırlık maçında Brezilya'yı mağlup etti. Güney Amerikalılar, iki "İtalyan" oyuncu Wesley ve Carlos Augusto'yu biri sağ, diğeri sol kanatta olmak üzere ilk 11'de sahaya sürdü. Ancak maça daha iyi başlayan Japonya oldu. 20 dakika sonunda skor, 15. dakikada Kubo ve 19. dakikada Nakamura'nın attığı gollerle 2-0'dı.

Geride kalan Brezilya, Vinicius'un müthiş iki golüyle karşılık verdi. Real Madridli yıldız, 25 metreden çektiği sert şutla Suzuki'yi mağlup etti; ardından da kurtarılması imkânsız, falsolu bir şutla ağları buldu. Vinicius'un 33. ve 75. dakikalarda gelen golleri, maçın beraberlikle biteceğini düşündürüyordu. Ancelotti, bitime 20 dakika kala Raphinha'nın yerine oyuna aldığı Endrick'i de sahaya sürmüştü. Ancak 91. dakikada beklenmedik gol geldi.

3-2'lik skoru belirleyen golü Sakamoto attı. Selecao bu gole sert biçimde itiraz etti. İtirazın nedeni, Japonya'nın golünü getiren atağın başında Joao Gomes'e yapıldığı iddia edilen faulün çalınmamasıydı. Globo'nun aktardığına göre Carlo Ancelotti ve Raphinha, hakemi protesto etmek için sahaya girdi ve ikisi de hakem tarafından oyundan atıldı. Ancak skor değişmedi. Böylece Japonya, kendisini son Dünya Kupası'nda eleyen Brezilya'dan küçük bir rövanş almış oldu.