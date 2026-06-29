Brezilya - Japonya maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, maç programı, son dakika satışları ve daha fazlası

Brezilya, altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerlerken bu Pazartesi (29 Haziran) Houston’da sahaya çıkacak. Takım, en çok merakla beklenen 32’li tur karşılaşmalarından birinde Japonya ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nu ezici bir üstünlükle lider tamamlayan yıldızlarla dolu Seleção, şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etmek için "kazan ya da eve dön" turlarına favori olarak giriyor.

Ancak Japonya da kolay bir rakip olmayacak. Samurai Blue, zorlu bir gruptan yenilgisiz olarak çıktı ve dört yıl önce Katar’da Almanya ve İspanya’ya karşı elde ettiği ünlü Dünya Kupası galibiyetleriyle hatırlanacak.



GOAL, Brezilya-Japonya maçı için biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatların ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası’na ilişkin en güncel bilet bilgilerini size sunsun.

Brezilya - Japonya maçı ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Houston Stadium

Brezilya - Japonya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Brezilya - Japonya Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Brezilya - Japonya Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Brezilya - Japonya Form Durumu

Brezilya - Japonya: Son Karşılaşma Sonuçları

Brezilya - Japonya takım haberleri

Daha fazla bilgi