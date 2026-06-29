Brezilya - Japonya maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, maç programı, son dakika satışları ve daha fazlası

Brezilya, altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerlerken bu Pazartesi (29 Haziran) Houston’da sahaya çıkacak. Takım, en çok merakla beklenen 32’li tur karşılaşmalarından birinde Japonya ile karşı karşıya gelecek.
C Grubu'nu ezici bir üstünlükle lider tamamlayan yıldızlarla dolu Seleção, şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etmek için "kazan ya da eve dön" turlarına favori olarak giriyor.
Ancak Japonya da kolay bir rakip olmayacak. Samurai Blue, zorlu bir gruptan yenilgisiz olarak çıktı ve dört yıl önce Katar’da Almanya ve İspanya’ya karşı elde ettiği ünlü Dünya Kupası galibiyetleriyle hatırlanacak.
GOAL, Brezilya-Japonya maçı için biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatların ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası’na ilişkin en güncel bilet bilgilerini size sunsun.
Brezilya - Japonya maçı ne zaman başlayacak?
Brezilya - Japonya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:
- Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Brezilya - Japonya Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540 $
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Brezilya - Japonya Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey
Brezilya - Japonya Form Durumu
Brezilya - Japonya: Son Karşılaşma Sonuçları
Brezilya - Japonya takım haberleri
Daha fazla bilgi
- 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Satış tarihleri, fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve daha fazlası
- 2026 FIFA Dünya Kupası Final biletlerini nasıl alabilirsiniz: MetLife Stadyumu fiyatları, bilgiler ve daha fazlası
- 2026 FIFA Dünya Kupası dinamik fiyatlandırma bilet rehberi: Dinamik fiyatlandırma ne anlama geliyor?
- En ucuz Dünya Kupası biletleri hangileridir?