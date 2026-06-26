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Brezilya - Japonya maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Houston Stadyumu maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Brezilya
Japonya

Brezilya, Dünya Kupası’nda bir sonraki maçında Japonya ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda, beş kez şampiyon olan Brezilya ile güçlü Japonya takımı arasında nefes kesici bir devler çatışması yaşanacak.

Seleção, parıldayan Vinícius Júnior'un öncülüğünde C Grubu'nu kendinden emin bir şekilde geçerek, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak tüm güçleriyle ilerliyor.

Ancak, son derece rekabetçi F Grubu’nu başarıyla geçerek eleme turuna yükselen Hajime Moriyasu’nun disiplinli Samurai Blue takımı karşısında zorlu bir sınava girecekler.

Brezilya - Japonya Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Maç, 29 Haziran Pazartesi günü yerel saatle 12:00'de ABD'deki Houston Stadyumu'nda başlayacak.

Brezilya - Japonya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Brezilya - Japonya Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Brezilya - Japonya Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Brezilya - Japonya Form Durumu

BRA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
15/4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

JPN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/3
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Brezilya - Japonya: Son Karşılaşma Sonuçları

BRA

Son 5 maçları

JPN

4

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

14

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Brezilya - Japonya Puan Durumu

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