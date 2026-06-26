Brezilya - Japonya 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Brezilya - Japonya: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Houston Stadium

Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Brezilya ile Japonya arasındaki maç, 29 Haziran 2026 tarihinde saat 20:00 GMT ve 15:00 EST'de başlayacak.

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Brezilya, tarihi bir eleme maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor

Beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, Teksas'ın Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda, son 16'ya kalma mücadelesi için son derece disiplinli ve tehlikeli bir Japonya takımıyla karşı karşıya gelecek. Seleção, turnuvada hakimiyet kurma beklentisinin ağır yükünü her zaman omuzlarında taşırken, Samurai Blue ise tek maçlı eleme sisteminde dünyanın en seçkin takımlarını zorlayacak yapısal uyumu ve teknik kapasiteye sahip olduğunu defalarca kanıtladı.

Seleção ve Samurai Blue buraya nasıl geldi?

Japonya’nın son 32’ye uzanan yolu, ülkenin dünyanın önde gelen futbol güçlerinden biri haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Samurai Blue, son derece rekabetçi F Grubu’nu yenilgisiz tamamlayarak 5 puan topladı ve eleme turlarına katılmayı garantiledi. Takım, Dallas Stadyumu’nda Hollanda ile oynadığı çekişmeli maçı 2-2 berabere tamamlayarak turnuvaya başladı; ardından Monterrey’de Tunus’u 4-0’lık net bir skorla mağlup etti. Grup aşamasını yine Dallas’ta İsveç ile oynadıkları disiplinli bir 1-1 beraberlikle tamamladılar; bu maçta Daizen Maeda’nın 56. dakikadaki golü, tur atlamayı garantilemek için gerekli olan kritik puanı kazanmalarına yardımcı oldu.

Brezilya ise turnuvalardaki etkili performans geleneğine güvenerek 7 puanla C Grubu'nu lider tamamladı. Seleção, açılış maçında East Rutherford'da inatçı Fas takımıyla karşılaştı ve gergin geçen maç 1-1 berabere sonuçlandı. İkinci maçında ritmini bulan Brezilya, Philadelphia'da Haiti'yi 3-0'lık rahat bir skorla mağlup etti. Brezilyalılar, Miami'de grubun zirvesindeki yerini şık bir şekilde perçinledi; Vinícius Júnior'un ilk yarıda attığı muhteşem iki gol ve Matheus Cunha'nın ikinci yarıda attığı gol, İskoçya karşısında 3-3'lük ezici bir galibiyeti garantiledi.

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Maçın gidişatını belirleyecek olan taktiksel disiplin mi, bireysel yetenek mi?

Brezilya için, orta sahadaki yoğun baskılara karşı dinamik bir savunma düzeni sağlamak hayati önem taşıyacak. Japonya, hızlı dikey kontrataklara geçmeden önce orta sahayı sıkıştırmada çok başarılı olduğu için, Brezilya’nın hücumcu beklerinin aşırı ileri çıkması, stoperlerini yalnız bırakabilir. Japonya, kadrosunda büyük bir devamlılık ve yüksek yoğunluklu çalışma temposuna sahip; bu da Seleção’nun konsantrasyonunda en ufak bir düşüşün bile anında ve agresif bir şekilde cezalandırılacağı anlamına geliyor.

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Ölümcül geçiş oyunları, Japonya’nın taktiksel planını belirliyor

Japonya’nın taktiksel kimliği, savunmadaki sıkı dizilişten akıcı ve şimşek hızında hücum ataklarına geçişe odaklanmaktadır. Yaratıcı oyuncularının olağanüstü mekânsal zekası, Samurai Blue’nun hatlar arasında serbestçe hareket etmesini ve agresif rakip kanat beklerinin geride bıraktığı boşlukları değerlendirmesini sağlar. Sürekli top hakimiyeti kuran takımlarla karşılaştığında Japonya, son derece disiplinli bir orta saha bloğuna güvenir; ilk baskıyı emerek, saniyeler içinde oyunun gidişatını değiştirmek üzere dikey paslar gönderir.

Defans düzenleri büyük baskı altında

Brezilya, yıldızlarla dolu hücum hattının yaratıcılık sergileme özgürlüğüne sahip olmasını sağlamak için sağlam bir savunma omurgası oluşturmaya büyük önem verecektir. Merkez savunmadaki ikili, Japonya’nın akıllı, bencil olmayan top dışı hareketleri ve son üçte bir sahadaki sürekli rotasyonu nedeniyle ciddi bir sınamaya tabi tutulacaktır.

Buna karşılık Japonya, riskli bireysel mücadeleler yerine pozisyonel kontrolü ön plana çıkaran, son derece uyumlu bir savunma bloğuna güveniyor. İçeriye kesip şut atmaya çalışan ters kanat oyuncularını durdurmak için alçak ortaların önlenmesine ve senkronize kapanma hatlarına öncelik verecekler.

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Brezilya'nın Japonya Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Souza; Beraldo, Bruno, Henrique, Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli

Japonya'nın Brezilya Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Suzuki; Machida, Watanabe, Sugawara, Ito; Sano, Morita; Kubo, Nakamura, Minamino; Ueda

Brezilya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton

Defans: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Ederson, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos

Orta saha oyuncuları: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paqueta

Forvetler: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Junior, Luiz Henrique, Neymar, Rayan

Japonya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Defans oyuncuları: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Orta saha oyuncuları: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Forvetler: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Takım haberleri ve kadrolar

Carlo Ancelotti, maç öncesinde ilk 11’ini henüz açıklamadı; Brezilya kampında ise herhangi bir sakatlık ya da ceza haberi gelmedi. İskoçya maçında yedek olarak sahaya çıkan Neymar’ın kadroya geri dönmesiyle birlikte, Ancelotti’nin forvet hattında kadro seçimi konusunda karar vermesi gerekiyor.

Hajime Moriyasu da benzer şekilde kartlarını gizli tutuyor; Japonya için onaylanmış bir kadro, sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmuyor. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takımlarla ilgili tüm haberlerin açıklanması bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Brezilya, son beş maçının dördünü kazanıp birini berabere tamamladı ve bu maça büyük bir ivmeyle giriyor. En son 24 Haziran'da İskoçya'yı 3-0 mağlup ettiler; bu etkileyici performansla C Grubu'nu lider olarak tamamladılar. Bundan önce grup aşamasında Haiti'yi 3-0 yendiler ve Fas ile 1-1 berabere kaldılar. Turnuva öncesi oynadıkları iki hazırlık maçı, Mısır’ı 2-1 mağlup ettikleri ve Panama’yı 6-2 gibi ezici bir skorla yendikleri maçlar, 15 gol atıp 5 gol yedikleri beş maçlık seriyi tamamladı.

Japonya'nın son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik elde etti; mağlubiyet yaşamadı. En son 25 Haziran'da İsveç ile 1-1 berabere kaldı. Bundan önce, 21 Haziran'da Tunus'u 4-0 mağlup etti ve 14 Haziran'da Hollanda ile 2-2 berabere kaldı. Mart ayında İzlanda'ya karşı 1-0 kazandığı dostluk maçı ve İngiltere'ye karşı 1-0 aldığı galibiyet bu seriyi tamamlıyor. Japonya bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi ve iki maçta kalesini gole kapattı.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma, 14 Ekim 2025 tarihinde Japonya'nın ev sahipliğinde oynanan ve Japonya'nın 3-2 kazandığı bir hazırlık maçıydı. Bundan önce ise Brezilya, Haziran 2022'de Osaka'da 1-0 galip gelmişti. Son beş kayıtlı karşılaşmada, tümü Japonya'nın ev sahibi olduğu dostluk maçları olarak oynanmış olup, Brezilya üçünü kazanmış, Japonya birini kazanmış ve bir maçın sonucu her iki takım için de galibiyet olarak kaydedilmemiştir. Brezilya bu beş maçta 14 gol atarken, Japonya altı gol atmıştır.

Puan Durumu

Brezilya, C Grubu’nu birinci sırada tamamlarken, Japonya ise F Grubu’ndan ikinci sırada tur atladı.