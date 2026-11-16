Brezilya'nın 1958'de İsveç'te ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunan eski orta saha oyuncusu Dino Sani, 94 yaşında hayatını kaybetti. Efsanevi oyun kurucu, Güney Amerika ve Avrupa'daki kulüp kariyerinde de birçok başarıya imza attı; AC Milan forması giydiği dönemde hem Serie A şampiyonluğunu hem de Avrupa Kupası'nı kazandı.

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Brezilya futbolu efsane orta saha oyuncusunun yasını tutuyor

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Sani'nin pazar günü hayatını kaybettiğini doğruladı. Bu haber, dünya sahnesinde zafere ulaşan ilk Brezilya milli takımı kadrosunun kilit üyelerinden biri için çok sayıda taziye mesajının paylaşılmasına yol açtı.

İsabetli pasları, duran toplardaki etkisi ve savunmanın önündeki katkısıyla tanınan Sani, ülkesi adına 24 millî maça çıktı. Bu maçlarda 16 galibiyet, dört beraberlik ve dört mağlubiyet yaşarken dört gol attı. Dünya Kupası zaferinin yanı sıra 1958 Oswaldo Cruz Kupası'nı, 1959 Bernardo O'Higgins Kupası'nı ve 1960 Roca Kupası'nı kazandı.

Federasyon başkanından duygusal veda

Teknik direktör Vicente Feola yönetiminde İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nda orta saha oyuncusu, Avusturya karşısında 3-0 kazanılan açılış maçına ve İngiltere ile 0-0 berabere kalınan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ardından yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oynayamadı ve yerini Zito aldı.

CBF Başkanı Samir Xaud, resmî açıklamasında Sani'yi şu sözlerle andı: “İlk dünya şampiyonlarımızdan birini kaybettik. Dino Sani, adını 1958'de Brezilya millî takımının tarihine yazdırdı. Adı, Brezilya millî takımının büyükleri arasında sonsuza dek yer alacak. Ailesi ve arkadaşları için bu zor dönemde başsağlığı diliyor, bu büyük şampiyonu ve idolü saygıyla anıyorum.”

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Federasyon, Instagram'da yayımladığı bir başka mesajda ise şunları yazdı: “CBF, Brezilya'ya ilk yıldızını kazandıran 1958 dünya şampiyonu takımının üyesi Dino Sani'nin vefatından derin üzüntü duyuyor. Dino Sani, geride başarılarla dolu bir miras ve Brezilya futbolunun her zaman hatırlayacağı bir tarih bırakıyor. Ailesinin, arkadaşlarının ve taraftarların yanındayız. Huzur içinde yat şampiyon.”

Başarılarla dolu kariyeri iki kıtaya yayıldı

23 Mayıs 1932'de Sao Paulo'da İtalyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sani, kariyerine 1950'de Palmeiras'ta başladı ve Campeonato Paulista'yı kazandı. XV de Jau ve Comercial-SP'de forma giydikten sonra 1954'te Sao Paulo'ya transfer oldu. Burada 324 maçta 113 gol attı ve 1957 eyalet şampiyonluğunu kazandı. 1960 ile 1961 arasında Boca Juniors'ta oynadıktan sonra AC Milan'a katılarak 1961-62 Serie A şampiyonluğunu ve 1962-63 Avrupa Kupası'nı kazandı. Futbolculuk kariyerini ise 1965 ile 1968 arasında formasını giydiği Corinthians'ta noktaladı ve 1966 Rio-Sao Paulo Turnuvası'nı kazandı.

Teknik direktörlük başarılarıyla da kalıcı bir iz bıraktı

1969'dan 1970'e kadar Corinthians'ı çalıştıran Sani, 1971 ile 1973 arasında Internacional ile üst üste üç Rio Grande do Sul eyalet şampiyonluğu kazandı. Daha sonra kulübe dönerek 1983'te bir kez daha aynı başarıya ulaştı. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Coritiba, Goias ve Ponte Preta'yı da çalıştırdı. Penarol'u 1978 ve 1979 Uruguay ligi şampiyonluklarına taşıdıktan sonra Boca, Coritiba, Katar ve Gremio'da görev yaptı. 1992'de teknik direktörlük kariyerini noktaladı. Brezilya'nın salı günü Singapur ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Sani'nin anılması bekleniyor.