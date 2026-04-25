Brezilya için büyük darbe: Değerli as oyuncusu Dünya Kupası'nda yer alamayacak





Éder Militão, Brezilya ile Dünya Kupası'nı kaçıracak gibi görünüyor. Real Madrid'in savunma oyuncusu ameliyat olması bekleniyor ve bu nedenle aylarca sahalardan uzak kalacak.

Militão, Deportivo Alavés ile oynanan maçta sakatlandı. Merkez savunma oyuncusu, hamstring şikayetleri nedeniyle ilk yarı bitmeden sahadan çıkmak zorunda kaldı. İlk başta sezonun bittiği sanılıyordu, ancak Dünya Kupası'na yetişmesi hala mümkün görünüyordu.

Ancak bu umut artık yok gibi görünüyor. İspanyol basını, ameliyatın kaçınılmaz olduğunu bildiriyor. Sorunlar, Aralık ayında geçirdiği ve yara izinin yeniden açıldığı bir sakatlıkla ilgili. Bu nedenle daha uzun bir iyileşme süreci gerekiyor.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, kas yırtılması nedeniyle sezonun başında da yedek kulübesinden izlemek zorunda kalmıştı. Brezilyalı oyuncu bu sezon toplamda sadece 21 kez forma giydi.

Militão, São Paulo FC'de kendini kanıtladı ve FC Porto aracılığıyla Real Madrid'e transfer oldu. Brezilya milli takımında da yıllardır düzenli olarak forma giyen oyuncu, 38 maçta 2 gol attı.



