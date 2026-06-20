Brezilya için ağır bir darbe… Raphinha’nın sakatlığının niteliği resmi olarak açıklandı

Brezilya, 2026 Dünya Kupası’nın belirleyici aşamaları öncesinde ağır bir darbe aldı; Brezilya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın sağ uyluk arka kısmında kas yırtığı yaşadığını doğruladı. Bu sakatlık, oyuncuyu turnuvadan uzak tutabilir ve Seleção'yu Vinícius Júnior'un yanı sıra en önemli hücum silahlarından birinden mahrum bırakabilir.

Brezilya Futbol Federasyonu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Rafinha, bugün Cumartesi günü New Jersey’deki bir tıp merkezinde ayrıntılı muayenelerden geçti ve sağ uyluk arka kısmında kas yırtığı olduğu doğrulandı. Rafinha, iyileşmesini hızlandırmak ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmesini sağlamak amacıyla Brezilya Milli Takımı sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi programına girecek.

Federasyon, kısa açıklamasında yırtığın tam mı yoksa kısmi mi olduğu ve eğer öyleyse ne kadar ciddi olduğu konusunda ayrıntıya girmedi, ancak Ravinia’nın Çarşamba akşamı Brezilya ile İskoçya arasında oynanacak ve teknik direktör Carlo Ancelotti’nin takımının grup aşamasını tamamlayacağı maçta forma giyemeyeceğini doğruladı.

Sakatlık, Brezilya’nın şu anda lideri olduğu 3. Grubun ikinci turu kapsamında, Philadelphia’daki Lincoln Financial Field’da Haiti’yi 3-0’lık ezici bir skorla mağlup ettiği maçın ilk yarısında meydana geldi.

Rafinha, geçen sezon Barcelona'da da sorun yaşadığı sağ uyluk bölgesinde şiddetli bir ağrı hissedince, 38. dakikada Brezilya milli takım doktoru Rodrigo Lasmar eşliğinde hayal kırıklığı içinde sahayı terk etti.

CazéTV kanalıyla işbirliği yapan Brezilyalı radyo yorumcusu Gustavo Machado’nun aktardığına göre, Ravinia, Brian ile değiştirildikten sonra takım arkadaşlarına şöyle dedi: “Çok şiddetli bir şey hissettim ve korktum.” Bu sözler, geçen sezon boyunca yaşadığı kabusun tekrarlanmasından duyduğu derin endişeyi yansıtıyor.