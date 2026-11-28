Brezilya futbolu Copa Libertadores'teki üstünlüğünü pekiştirdi. Palmeiras, cumartesi akşamı Arjantin ekibi Estudiantes'i 1-0 yenerek 2026 şampiyonluğuna ulaştı.

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Palmeiras, 4'er şampiyonlukla Flamengo ile birlikte kıtasal kupayı en çok kazanan Brezilya kulübü oldu.

Brezilya futbolu ayrıca Copa Libertadores'te tarihi bir üstünlüğe imza attı. "Mister Chip" hesabının X platformu üzerinden paylaştığı bilgilere göre Brezilya kulüpleri kupayı üst üste sekizinci sezondur kazanarak 2019'dan 2026 turnuvasına uzanan, organizasyon tarihinde benzeri görülmemiş bir seri yakaladı.

Arjantin kulüplerinin en iyi serisi ise art arda dört şampiyonlukta kaldı. Arjantin kulüpleri bu rakama iki kez ulaştı.

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Arjantin kulüpleri ilk serilerini 1967-1970 yılları arasında yakaladı, ardından bu başarıyı 1972-1975 döneminde tekrarladı. Uruguay ise 1960 ve 1961 ile 1987 ve 1988 yıllarında olmak üzere iki kez üst üste iki şampiyonluk kazandı.

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Kulüpleri daha önce turnuvayı kazanmış diğer ülkeler ise art arda düzenlenen turnuvalarda birden fazla şampiyonluk elde edemedi: Paraguay, Kolombiya, Şili ve Ekvador bu başarıya ulaşamadı.

Copa Libertadores'te Arjantin dramı

Öte yandan Arjantin kulüpleri, kıtasal rekabette en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 2019-2026 yılları arasında art arda sekiz turnuvada hiçbir Arjantin kulübü kupayı kazanamadı. Bu, Arjantin'in turnuva tarihinde şampiyonluk kürsüsünden en uzun süre uzak kaldığı seri oldu.

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Mister Chip, mevcut serinin, River Plate ile Vélez Sarsfield'in şampiyonluk yaşayamadığı bir dönemde 1987-1993 yılları arasında süren yedi sezonluk önceki seriyi geride bıraktığını açıkladı.

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Art arda en uzun şampiyonluk hasreti yaşayan ülkeler listesinin zirvesinde, Nacional'ın 1988'deki son şampiyonluğundan bu yana 38 turnuvaya ulaşan Uruguay yer alıyor. Uruguay'ı, Colo-Colo'nun 1991'deki şampiyonluğundan bu yana 35 turnuvayla Şili ve Olimpia'nın 2002'deki zaferinden bu yana 24 turnuvayla Paraguay izliyor.

Sıradaki ülke, Liga de Quito'nun 2008'deki şampiyonluğundan bu yana 18 turnuvayla Ekvador. Onu, Atlético Nacional'ın 2016'daki son zaferinden bu yana on turnuvayla Kolombiya takip ediyor. Arjantin ise River Plate'in 2018'deki şampiyonluğundan bu yana sekiz turnuvaya ulaştı.

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