Brezilya, Haiti’yi büyük farkla yendi, ancak Raphinha konusunda ciddi endişeler var

Brezilya, Cumartesi günü ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda Haiti’yi ikna edici bir şekilde mağlup etti. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımı, Matheus Cunha'nın iki golü ve Vinícius Júnior'un bir golüyle Philadelphia'da 3-0 galip geldi. Brezilya'nın zaferine gölge düşüren ise, ilk yarıda oyundan çıkan ve gözyaşları içinde yedek kulübesine oturan Raphinha'nın sakatlığı oldu.

Ancelotti, Fas ile oynanan açılış maçında (1-1) beklentileri karşılayamayan santrfor Igor Thiago’yu ilk on birden çıkarıp yerine Matheus Cunha’yı sahaya sürdü. Brezilya maça hakim bir başlangıç yaptı, ancak ilk dakikalarda kompakt Haiti savunmasını aşmakta zorlandı. Maçın daha 12. dakikasında Raphinha skoru açacak gibi göründü, ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bundan sonra da Brezilya, birkaç kez ofsayt tuzağına düştü.

İlk büyük fırsat 18. dakikada Vinícius Júnior'dan geldi; şutu bloklandı ve köşe vuruşu kazandırdı. Çok geçmeden açılış golü geldi. Vinícius sol kanattan içeriye doğru çekip kaleye şut çekti; kaleci Johny Placide topu iyi kontrol edemedi. Ortaya çıkan karambolde Matheus Cunha şanslı bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk golün ardından Brezilya üstünlüğünü sürdürdü. Haiti neredeyse hiç tehlike yaratamadı ve Güney Amerikalıların ceza sahasına zar zor girebildi. Vinícius ve Lucas Paquetá düzenli olarak tehdit oluştururken, Haiti savunması giderek daha fazla baskı altına girdi.

36. dakikada Brezilya’nın ikinci golü geldi. Vinícius Júnior, Cunha’ya güzel bir derin pas gönderdi; ardından forvet sert bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi. Bu, onun o akşamki ikinci golüydü ve Brezilya’nın üstünlüğünün hak ettiği bir ödüldü.

İlk yarı bitmeden Brezilya maçı kesin olarak kopardı. Paquetá, kendi yarı sahasından Haiti savunmasının arkasına muhteşem bir uzun pas gönderdi. Vinícius Júnior pası mükemmel bir şekilde kontrol etti ve Placide’yi geçerek soğukkanlılıkla golü attı: 3-0. Bu rahat üstünlükle her iki takım da soyunma odalarına çekildi.

İkinci yarıda Haiti biraz daha hücumcu bir oyun sergilemeye çalıştı, ancak net fırsatlar azdı. En iyi fırsat, maçın bir saatten biraz fazla sürmesinden sonra Ricardo Adé’nin yakın mesafeden kafayla vurduğu şutta geldi, ancak Alisson kurtardı. Diğer tarafta Brezilya tehlikeli olmaya devam etti ve Vinícius yine hücum oyununun en büyük itici gücü oldu.

İkinci yarının en güzel atağı sonuçta golle sonuçlanmadı. Vinícius, topuk vuruşuyla oyuna sonradan giren Gabriel Martinelli’ye muhteşem bir asist yaptı; ancak Martinelli’nin şutu, Placide’nin parmak uçlarından geçerek üst direğe çarptı.

Maçın bitimine on iki dakika kala oyuna giren Endrick dördüncü golü atacağını sandı, ancak ofsayt nedeniyle haklı olarak geri çağrıldı. Brezilya daha sonra maçı sorunsuz bir şekilde tamamlayarak 3-0’lık ikna edici bir galibiyet elde ederken, Haiti ise bu yenilgiyle Dünya Kupası’na erken veda etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.