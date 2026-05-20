Brezilya - Haiti maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Lincoln Financial Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

Brezilya, 2026 Dünya Kupası ilk turunun en heyecan verici maçlarından biri olacağına işaret eden, Haiti ile oynanacak büyüleyici C Grubu karşılaşması için Doğu Kıyısı'na gidiyor.

Joga Bonito mirasının varisleri ve dünya çapında süperstarlardan oluşan bir neslin liderliğindeki Brezilya takımı, turnuvanın erken aşamalarında üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla Philadelphia'ya geliyor.

Haiti ise CONCACAF bölgesinde direncin ve yükselen hırsın sembolü olarak sahaya çıkıyor. Beş kez şampiyon olan rakibiyle oynayacakları bu tarihi karşılaşma için Lincoln Financial Field'ı kırmızı ve mavi bir denize dönüştürmeyi hedefliyorlar.

GOAL, nereden satın alınacağı, bilet fiyatları ve önemli stadyum bilgileri dahil olmak üzere Brezilya - Haiti maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Brezilya - Haiti maçı ne zaman?

Dünya Kupası - Grp. C Lincoln Financial Field

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran 2026 Brezilya - Fas MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet 20 Haziran 2026 Brezilya - Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Biletler 25 Haziran 2026 İskoçya - Brezilya Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Bilet

Haiti 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran 2026 Haiti - İskoçya Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet 20 Haziran 2026 Brezilya - Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet 25 Haziran 2026 Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

Brezilya - Haiti maçına bilet nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Brezilya - Haiti maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Philadelphia'da oynanacak Brezilya - Haiti maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için önemli bir cazibe oluşturmaktadır. Beş kez şampiyon olan takımın Doğu Kıyısı'nın önde gelen spor merkezlerinden birinde sahaya çıkmasıyla, bu C Grubu maçına olan talebin açılış turundaki tarafsız maçlar arasında en yüksek seviyede olması beklenmektedir.

Şu anda, resmi kanallardan bilet alanlar için stadyumun üst katlarında yaklaşık 120 ila 200 dolar arasında en ucuz biletler mevcut. İkincil piyasada ise giriş seviyesi fiyatların 912 dolar civarında başladığı görülüyor.

Fiyatlar şu şekilde:

Kategori 3 (Üst Kat): 120 – 450 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 500 – 900 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.250 – 2.500 dolar

Konukseverlik/VIP: 3.500 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Philadelphia, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olduğundan ve bu maç Brezilya için C Grubu'nun önemli bir maçı olduğundan, yerel ve seyahat eden taraftarların talebi son derece yüksektir. Lincoln Financial Field'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Brezilya - Haiti karşılaştırmalı istatistikleri





BRA Son 2 maçları HAI 2 Galibiyetler 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Brezilya 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brezilya 13 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Lincoln Financial Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari adıyla Lincoln Financial Field olarak bilinen (ve turnuva kapsamında Philadelphia Stadyumu olarak adlandırılan) Philadelphia stadyumu, bir mimari simge ve Delaware Vadisi’nin en önemli spor mekanıdır.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 69.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecektir. Taraftarları sahadaki aksiyona oldukça yakın kılan dik tribünleriyle tanınan stadyum, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en enerjik ortamlardan biri olarak kabul edilmektedir.