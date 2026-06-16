Brezilya - Haiti 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Brezilya - Haiti maçı 19 Haziran 2026 tarihinde saat 20:30'da (EST) başlayacak.

Brezilya - Haiti maçı hakkında

Dünya sıralamasında 82. sırada yer alan zayıf rakip Haiti, beş kez şampiyon olan Brezilya'nın gücüyle karşı karşıya gelecek. Haiti, İskoçya ile oynadığı açılış maçında 1-0'lık bir mağlubiyet yaşarken, Brezilya ise etkileyici bir performans sergileyen Fas ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya, maçın son dakikalarında Selecao'ya bir puanı kazandıran Liverpool'lu Alisson'a da teşekkür etmeliydi. Carlo Ancelotti, Fas'ın yaşlanan takımındaki zayıflıkları defalarca ortaya çıkardığı bu performansın ardından yapması gereken çok iş var.

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Brezilya'nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Baş antrenör Carlo Ancelotti, Avrupa şampiyonlarından oluşan ölümcül bir çekirdek kadroya dayanan, yıldızlarla dolu 26 kişilik kadrosunu kesinleştirdi. Açılış maçı öncesinde en çok konuşulan konu, iki buçuk yıllık uluslararası aradan sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönen, ancak Santos'ta geçirdiği hafif kas ödemi nedeniyle durumu belirsiz olan takımın sembolü Neymar Jr. Ancelotti, sağlık ekibinin Neymar'ın iyileşme sürecini bireysel olarak yönettiğini ve turnuvanın ilerleyen aşamalarında koruma altında olsa bile kadroda kalmasını sağlayacağını doğruladı.

Neymar'ın durumu dikkatle yönetilirken, hücumun anahtarı tamamen Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior ve formda olan Barcelona'nın kanat forveti Raphinha'ya teslim edildi. Ancelotti, Raphinha'yı derin alanlarda hücumda dünyanın en iyi oyuncusu olarak övdü ve onu ileri, esnek bir orta saha rolünde oynatacağını belirtti. Defans tarafında ise Şampiyonlar Ligi finalisti Marquinhos kaptanlık pazubandını takıyor ve Arsenal'in stoperi Gabriel Magalhães ile birlikte merkez savunmayı sağlamlaştırıyor.

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Haiti'nin kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Haiti'nin kilit oyuncuları arasında, savunmanın tecrübeli direği Johny Placide; geçen sezon Premier Lig'den düşen Wolves'ta nadir parlayan isimlerden biri olan orta saha dinamosu Jean-Ricner Bellegarde; ve hızı, hareketliliği ve teknik kalitesiyle takımın ana hücum tehdidi olan Sunderland'ın yıldızı Wilson Isidor yer alıyor. Ayrıca, Fransa doğumlu 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ruben Providence'a da dikkat edin. Bu oyuncu, PSG ve Roma'da yetişip daha sonra Hollanda'ya yerleşen, yetenekli ve bire bir mücadelelerde başarılı bir isim. Haziran 2024'te göreve geldiğinden beri Haiti teknik direktörü Sébastien Migné, futbolun olağanüstü bir canlanışına tanıklık etti. Migné, ülkedeki derin siyasi karışıklıklar nedeniyle Haiti'ye hiç ayak basmadı, ancak kadrosuna birlik, inanç ve disiplin duygusu aşılamayı başardı.

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Brezilya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio).

Defans oyuncuları: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris St-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg).

Orta saha oyuncuları: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Forvetler: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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Haiti'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defans oyuncuları: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Orta saha oyuncuları: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Forvetler: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Takım haberleri ve kadrolar

Carlo Ancelotti, bu maç öncesinde Brezilya'nın muhtemel kadrosunu henüz açıklamadı ve resmi olarak herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi de bulunmuyor. En büyük endişe, kas sakatlığıyla boğuşan ve grup aşamasının tamamını kaçırma riski bulunan Neymar'a yönelik. Oyuncunun durumuna ilişkin güncellemeler maçın başlamasına yakın bir zamanda bekleniyor.

Haiti tarafında da Sébastien Migné ilk 11'i henüz açıklamadı ve şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Maç öncesinde kesinleşen kadro bilgileri eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Brezilya, son beş maçında aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetten oluşan karışık bir performansla bu maça çıkıyor. Takımın en son sonucu, 13 Haziran’da Dünya Kupası açılış maçında Fas ile 1-1 berabere kalmasıydı. Bundan önce, turnuva öncesi hazırlık maçlarında Mısır’ı 2-1 yendi ve Panama’yı 6-2 mağlup etti. Bu serideki tek mağlubiyetini ise Mart ayında Fransa’ya karşı 2-1 yenilerek aldı. Bu beş maçta Brezilya 13 gol attı ve 6 gol yedi.

Haiti, son beş maçından sadece birini kazandı. En son 14 Haziran'da Dünya Kupası grup aşamasının açılış maçında İskoçya'ya 1-0 yenildi. Ayrıca bir hazırlık maçında Peru'ya 2-1 yenildi, ancak Haziran ayının başlarında Yeni Zelanda'yı 4-0'lık bir skorla mağlup etmişti. İzlanda ile berabere kalması ve Tunus'a yenilmesi son dönemdeki performansını tamamlıyor ve bu da onlara bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet bırakıyor.

Karşılaşma Geçmişi

BRA Son 2 maçları HAI 2 Galibiyetler 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Brezilya 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brezilya 13 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

İki takım kayıtlı tarihte iki kez karşılaştı ve Brezilya her iki karşılaşmada da üstünlük sağladı. En son karşılaşma 8 Haziran 2016'da Copa America'da gerçekleşti ve Brezilya 7-1 galip geldi. Bundan önce, Ağustos 2004'teki bir hazırlık maçı Brezilya'nın 6-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bu iki maçta Brezilya 13 gol attı ve sadece bir gol yedi.

Puan Durumu

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda, Brezilya ve Haiti, ikinci maç gününe girerken sıralamada üçüncü sırada yer alıyor.