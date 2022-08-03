Rivaldo, Dani Alves'in getirdiği tecrübenin farkında olsa bile Tite'nin takımında ilk 11 ​​için aday olmadığını kabul etti.

Eski Brezilyalı forvet Rivaldo, Dani Alves'in Liga MX ekibi Pumas'a transfer olarak doğru kararı verdiğinden emin olmadığını söyledi.

Dani Alves'in Dünya Kupası'nda boy göstermek istediği biliniyor. Bu yüzden Brezilya milli takımı teknik direktörü Tite'ye danıştığı da gelen bilgiler arasında.

Pumas'a transfer kararı Meksika'da büyük bir heyecan yarattı, ancak Brezilyalı yıldızın doğu kararı verip vermediği konusunda futbol dünyasının çekinceleri var.

Bunlardan biri, 2002 yılında Kore ve Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan Barcelona ve Brezilya'nın eski önde gelen oyuncularından Rivaldo.

Ne söylendi?

Brezilyalı efsane, TUDN ile yaptığı röportajda şunları söyledi:

"Pumas'ı seçmek en doğru karar mıydı bilmiyorum çünkü teknik direktör Tite'nin onu daha çok gördüğü bir ülkede oynayabilirdi ama bence Dani Alves'e tecrübesinden dolayı çok güveniyor.

"En çok şampiyonluğu olan oyuncu. Eğer Dünya Kupası'na giderse biraz daha yaşlı olsa bile çok iyi oynayacağını düşünüyorum."

Ancak Rivaldo, Dani Alves'in getirdiği tecrübenin farkında olsa bile Tite'nin takımında ilk 11 ​​için aday olmadığını kabul etti.

Rivaldo, "Dünya Kupası'na giderse birkaç dakika oynayacağını düşünüyorum.

"Eğer giderse görevi takımla birlikte olmak, takımı motive etmek olacaktır çünkü hoca ona güveniyor."

Meksika kariyeri nasıl başladı?

Dani Alves, Pumas formasıyla Mazatlan FC ve Monterrey'e karşı Liga MX'de iki maç oynadı ve her maçta 90 dakika oynadı. Şimdiden bir asist yaptı.

Saha dışında, Meksika'da yasal bir oturma izniyle beraber gerekli belgelerini tamamladı.