Brezilya Futbol Federasyonu, Trump’ı yalanladı: Suçlamalarınız asılsız

Brezilya Futbol Federasyonu, bugün Pazartesi günü, ABD milli takımının forveti Folarin Balagun’a kırmızı kart gösteren Brezilyalı hakem Rafael Klaus’a tam desteğini açıkladı. Federasyon, ABD Başkanı Donald Trump’ın son zamanlarda yönelttiği suçlamalara yanıt olarak, hakemin "teknik mükemmellik, ahlaki davranış ve futbola mutlak saygı ile dolu bir kariyere" sahip olduğunu vurguladı.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, Brezilya Futbol Federasyonu Brezilya medyasına gönderdiği bir açıklamada hakem Rafael Klaus’u savundu ve onun şu anda dünyanın en önde gelen hakemlerinden biri olduğunu, mesleki geçmişinde tarafsızlığını sorgulatacak veya herhangi bir şüpheye yol açacak hiçbir olayın bulunmadığını vurguladı.

Brezilya Futbol Federasyonu ayrıca, Klaus’un halen maçları yöneten en iyi hakemlerden biri olarak dünya çapında tanındığını vurgulayarak, “tüm kariyeri boyunca itibarını zedeleyecek ya da herhangi bir şüpheyi besleyecek hiçbir unsur bulunmadığını” belirtti.

Klaus’un üyesi olduğu São Paulo Eyaleti Futbol Federasyonu da hakeme “koşulsuz” desteğini açıkladı ve onun maruz kaldıklarının, “hiçbir dayanağı olmayan, dürüstlüğünü sorgulamaya çalışan talihsiz imalardan ibaret” olduğunu belirtti.

Federasyon, Klaus’un “ahlak, ciddiyet, özveri ve teknik mükemmellik” üzerine inşa edilmiş kusursuz bir itibara sahip olduğunu vurguladı ve kariyeri boyunca şüphe uyandıran herhangi bir “olay” yaşanmadığını teyit etti.

Federasyon, 46 yaşındaki hakemin iki Dünya Kupası turnuvasında maç yönetmek üzere seçildiğini, 2024 Copa América finalini yönettiğini ve ayrıca São Paulo Eyalet Şampiyonası’nda yedi final maçına hakemlik yaptığını hatırlattı.

Bu resmi açıklamalar, ABD milli takımının forveti Folarin Balugun’un Bosna-Hersek ile oynanan son 32 turu maçında Brezilyalı hakemin verdiği kırmızı kart kararını eleştiren Trump’ın açıklamalarının ardından geldi; söz konusu ceza daha sonra iptal edilmişti.

Ev sahibi takımın 2-0 galibiyetiyle sona eren maçın ardından Trump, Monaco forvetinin müdahalesini faul olarak görmediğini belirterek, Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan (FIFA) durumu yeniden incelemesini istediğini açıkladı ve Klaus’u “biraz şüpheli” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı şunları söyledi: “Bence bu, tam hızda koşan ve birbirlerine çarpıp birbirine dolanan iki büyük sporcuyla ilgili bir durumdu; birinin diğerinin yüzüne vurması ya da buna benzer bir şey değildi.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bu karar, biraz şüpheli görünüyor; hakemin geçmiş performansına bakarsanız... Tartışma çıkarmak istemediğim için bunu söylemek istemem, ama gerçekten çok şüpheli.”

Dünya Kupası’nda üç golle ABD milli takımının en golcü oyuncusu olan Balogun’un cezasının kaldırılması kararı, geniş çapta tartışmalara yol açtı; Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) gibi kıtasal federasyonlar, yaşananların Dünya Kupası’nın “dürüstlüğünü ve güvenilirliğini” zedelediğini değerlendirdi.

UEFA, sert tonlu bir açıklamada şunları söyledi: “Kuralların uygulanmasının garantisi, bunları korumakla yükümlü olanlar tarafından artık kesin olarak sağlanamadığında, oyunun dürüstlüğü şüpheye düşer ve turnuvanın güvenilirliği zedelenir.” UEFA, FIFA’nın kararını “benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve haklı gösterilemez” olarak nitelendirdi.